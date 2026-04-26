Kemal Memişoğlu, CNN Türk canlı yayınında sağlık politikalarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca tedaviyle sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Memişoğlu, aile, çevre ve devletin birlikte hareket etmesinin önemine vurgu yaptı.

ZAYIFLAMA İĞNELERİ VE HAPLARI GÜNDEMDE

Son dönemde hem Türkiye’de hem dünyada tartışılan zayıflama iğnelerine değinen Memişoğlu, bu alanda yeni çalışmaların gündemde olduğunu açıkladı. Kilo vermede en sağlıklı yöntemin doğal yollar olduğunu ifade eden Memişoğlu, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin önemine dikkat çekti.

Kısa yoldan kilo vermek isteyenlerin iğne, ilaç veya ameliyatlara yöneldiğini belirten Memişoğlu, bu yöntemlerin kalıcı çözüm sağlamayabileceğini söyledi. Alışkanlıkların değişmemesi halinde verilen kiloların geri alınabileceğini ifade etti.

Zayıflama iğnelerinin uzun vadeli etkilerine ilişkin yeterli bilimsel veri bulunmadığını dile getiren Memişoğlu, bu ürünlerin kullanımının ardından ne gibi sonuçlar doğuracağına dair kapsamlı çalışmaların henüz netleşmediğini belirtti. Türkiye’de bu alanda üretim ve geliştirme çalışmalarının başlayacağını da sözlerine ekledi.

DOĞUM ORANLARI VE SEZARYEN AÇIKLAMASI

Doğum oranlarına da değinen Memişoğlu, nüfusun genç kalabilmesi için doğurganlık oranının 2.01’in üzerinde olması gerektiğini belirtti. Bu seviyenin altına düşülmesinin nüfusun yaşlanması anlamına geldiğini ifade etti.

Sezaryen doğum oranlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Memişoğlu, “Sezeryan ihtiyaç duyulduğunda tıbbı olarak yapılması gereken bir ameliyattır. Gerekli olduğu zaman yapılabilir ama bu gereklilik oranı dünyada yüzde 15'i geçmiyor. Türkiye'de şu an yüzde 59 ve bu çok yüksek. Anne sağlığı için normal doğumu önemsiyoruz. Bizim mücadelemiz aslında ilk gebelikle alakalı. İlk bebeğini bekleyen anne adayları için son 3 ayında bir ebe verilecek. Ona arkadaş olacak. Riskli anneler için de özel bir uygulama yaptık. Son 1 senede sezaryenle doğum oranları ilk defa düşüşe geçti.” dedi.

