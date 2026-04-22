2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile evlenen ünlü isim, 2010’da oğulları Ali’yi, 2020’de Han’ı ve 2021’de kızları Leyla’yı kucağına alarak üç çocuk sahibi oldu.
Bergüzar Korel zayıflama sırrını paylaştı: 4 ayda 20 kilo vermişti
Başarılı oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Son dönemde verdiği yaklaşık 20 kiloyla dikkat çeken Korel, nasıl kilo verdiğine dair açıklamalarda bulundu.Derleyen: Cemile Kurel
Yoğun bir diyet ve düzenli spor programı uygulayan Korel, son haliyle takipçilerinin ilgisini topluyor. 20 kilo vererek gözle görülür bir değişim yaşayan oyuncu, paylaştığı şık kombinli fotoğraflarıyla da beğeni aldı.
Soğuk havalara rağmen spor rutinini aksatmayan Korel, yağmurlu günlerde bile antrenman yaptığını ve egzersiz anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştığını belirtiyor. Sağlıklı beslenme ve düzenli sporun etkisiyle ulaştığı formu da dikkat çekiyor.
ZAYIFLAMA İĞNELERİNİ REDDETTİ
Zayıflama iğnesi kullandığı yönündeki iddiaları ise net bir şekilde reddeden Korel, “Hayatım boyunca kilo alıp verdim ama ilk kez son 4 ayda tamamen disiplinli bir beslenme ve antrenman programıyla böyle bir değişim yaşadım. Tüm süreç; eğitmenlerim, diyetisyenim ve benim emeğimizle gerçekleşti” ifadelerini kullandı.
Katıldığı bir programda zayıflama sürecine de değinen oyuncu, geçmişte yeme alışkanlıklarıyla ilgili olarak “Kendime daha çok odaklandığım bir dönemdi. 30 yaşımda bugünkü kadar bilinçli değildim, adeta kontrolsüz besleniyordum.
O dönem ciddi bir duygusal yeme problemim vardı” dedi.
Sosyal medyada dolaşan “zayıflama iğnesi” ve benzeri iddialara da esprili bir dille yaklaşan Korel, “İğneyle mi zayıfladın diyorlar; yok, midemi aldırdım. Çok spor yaptım, zaman zaman da sıkı bir beslenme düzeni uyguladım.
Her şey planlı ve disiplinliydi” sözleriyle sürecini anlattı.