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Kaynak: AA

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 21 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda parkeye çıkıyor. İstanbul ile birlikte Bakü, Brno ve Göteborg kentlerinin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı organizasyonda son şampiyon Türkiye, ev sahibi olmanın getirdiği avantajı kullanarak üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü olmayı hedefliyor.

2023 yılında elde ettiği tarihi Avrupa şampiyonluğunun ardından formunu koruyan ay-yıldızlı ekip, bu sezon Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) de kupaya uzanarak moral depoladı. Milliler, bu turnuvadan da zaferle ayrılması halinde 2023'te başardığı gibi aynı takvim yılı içinde hem VNL hem de Avrupa Şampiyonası çifte kupasını müzesine götürmüş olacak.

MİLLİ TAKIM SON 4 TURNAVADA DA KÜRSÜYÜ BIRAKMADI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası arenasındaki istikrarlı grafiğiyle öne çıkıyor. Katıldığı son dört turnuvanın tamamında madalya kürsüsünde yer alan Filenin Sultanları; 2017 ve 2021 yıllarında bronz, 2019 yılında gümüş, 2023 yılında ise altın madalya kazandı. Ay-yıldızlılar aynı zamanda son beş şampiyonanın tamamında en az yarı final oynama başarısı gösterdi.

DEV ŞAMPİYONANIN KADROSU AÇIKLANDI

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), şampiyonada mücadele edecek kadroyu duyurdu. Kadroda şu isimler yer alıyor:

Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçör: Derya Cebecioğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta Oyuncu: Deniz Uyanık, Eda Erdem Dündar, Sinead Jack-Kısal, Zehra Güneş

Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

Milli takımın grup aşamasındaki tüm karşılaşmaları saat 19.00'da başlayacak. Filenin Sultanları sırasıyla 21 Ağustos'ta (bugün) Letonya, 23 Ağustos'ta Slovenya, 24 Ağustos'ta Macaristan, 26 Ağustos'ta Almanya ve 28 Ağustos'ta Polonya ile karşı karşıya gelecek.