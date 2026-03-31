Zafer Partisi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara’daki mitingin 3 Mayıs Türkçüler Günü kapsamında düzenleneceğini belirtti.

Açıklamada, "Cumhuriyetimizin kalbi başkentimiz Ankara’da, günün ruhuna uygun bir duruşla Genel Merkez kadrolarımızla birlikte Ankara İl Başkanlığımızın Kongresini gerçekleştireceğiz; ardından binlerce vatansever yurttaşımızın katılımıyla mitingimizi taçlandıracağız" denildi.

BURSA’DA 17 MAYIS BULUŞMASI

Parti, 17 Mayıs’ta Bursa’da yapılacak mitingle Türkiye’ye bir kez daha sesleneceklerini duyurdu.

Açıklamada, "Sessiz bir istilaya dönüşen sığınmacı işgaline ve ‘İkinci İhanet Süreci’ne karşı Türk milletinin iradesini meydanlara taşıyacak, milli, üniter ve laik Türkiye Cumhuriyeti’ni kuşatmaya çalışan her türlü tehdidi bertaraf etmek için tek yürek olacağız" ifadelerine yer verildi.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Zafer Partisi, hem Ankara hem Bursa mitinglerine tüm yurttaşları davet ederek, “Vatanımızı ve ailemizi birlikte savunma kararlılığımızı vurgulamak için meydanlarda buluşalım” mesajını paylaştı.