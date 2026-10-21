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Çinli rüzgar türbini üreticisi Mingyang, açık denizdeki yüzer rüzgar platformlarına yapay zekâ veri merkezlerini entegre etme fikrini araştırıyor. Projenin hayata geçirilmesi hâlinde, maliyeti yüksek deniz üstü santrallerin kârlılığının artırılması hedefleniyor.

OCEANX PLATFORMUNA BİLGİ İŞLEM DONANIMI YERLEŞTİRİLMESİ PLANLANIYOR

Mingyang, çift türbinli OceanX platform tasarımı üzerine bilgi işlem donanımları yerleştirmeyi planlıyor. Pekin’de düzenlenen China Wind Power zirvesinde açıklama yapan şirket yetkilileri, platformlar üzerinde oluşturulacak ortak veri merkezi kümeleri sayesinde DeepSeek gibi yapay zekâ şirketlerine işlem kapasitesi sunulabileceğini belirtti. Geniş yüzey alanıyla veri merkezi ekipmanları için uygun zemin sunan yüzer yapıların, üretilen elektriği yerinde kullanarak iletim kayıplarını en aza indirmesi hedefleniyor.

BAŞKA ŞİRKETLER DE AÇIK DENİZ VERİ MERKEZLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Yüzer rüzgar platformlarıyla bilgi işlem altyapılarını birleştirme fikri yalnızca Çin’e özgü değil. ABD’li Aikido Technologies, İsveçli Vattenfall, Singapurlu Seatrium ve Güney Koreli Samsung Heavy Industries gibi şirketlerin de açık deniz ortamlarında yüzer veri merkezleri kurmaya yönelik onaylı projeler yürüttüğü belirtildi. Deniz tabanına sabitleme zorunluluğu bulunmayan ve deniz suyuyla doğal soğutma imkânı sunan konseptin, önümüzdeki yıllarda küresel veri altyapısında yer edinmesi bekleniyor.