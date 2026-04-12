Güney Amerika’da iki ülke arasında başlayan ticaret gerilimi, karşılıklı hamlelerle büyüyor. Ekvador’un gümrük vergilerini sert şekilde artırmasının ardından Kolombiya da benzer bir adım attı.

Kolombiya yönetimi, Ekvador’dan ithal edilen ürünlere uygulanan vergi oranını yüzde 30’dan yüzde 100’e yükseltti. Kararın, ticari dengeleri korumak amacıyla alındığı belirtildi.

ANLAŞMA İHLALİ İDDİASI

Kolombiya, Ekvador’un aldığı vergi kararının bölgesel ticaret anlaşmalarına aykırı olduğunu savunuyor. Bu kapsamda hukuki sürecin başlatıldığı açıklandı.

İki ülke arasındaki kriz yalnızca ekonomiyle sınırlı kalmadı. Karşılıklı büyükelçilerin geri çağrılması, diplomatik ilişkilerdeki gerilimin boyutunu gözler önüne serdi.

KARŞILIKLI HAMLELER SÜRÜYOR

Ticaret gerilimi, Ekvador’un Şubat ayında attığı vergi adımıyla başladı. Kolombiya ise buna elektrik ihracatını durdurarak karşılık verdi. Ekvador da Kolombiya petrolünün taşınma ücretlerini artırarak yeni bir misillemede bulundu.

Uzmanlar, sürecin bölgesel ticaret üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği uyarısında bulunuyor.