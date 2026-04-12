Güney Koreli otomotiv üreticisi Hyundai, ABD’deki yüz binlerce aracı kapsayan geniş çaplı bir geri çağırma kararı aldı. Kararın, emniyet kemeri sisteminde tespit edilen güvenlik riski nedeniyle alındığı açıklandı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 294 bin aracın geri çağırma kapsamına alındığı belirtildi.

EMNİYET KEMERİNDE RİSK

Yetkililer, emniyet kemeri bağlantı noktasında meydana gelebilecek ayrılmanın, kaza anında yolcuların yeterince korunamamasına yol açabileceğini ve yaralanma riskini artırabileceğini ifade etti.

BİRDEN FAZLA MODEL ETKİLENDİ

Geri çağırma kararının, Ioniq 6, Genesis G90, Santa Fe ve Santa Fe Hybrid modelleri dahil olmak üzere çeşitli araçları kapsadığı bildirildi.

Hyundai servis merkezlerinin, söz konusu araçlarda emniyet kemeri bağlantı noktalarını inceleyeceği, gerekli görülmesi halinde parçaların güçlendirileceği ya da değiştirileceği açıklandı.