İstanbul’da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde Bebek’te bulunan Lucca adlı restorana baskın düzenlendi.

Operasyonda sosyal medya fenomenleri Samet Liçina, Mika Slowana ve Elif Karaaslan gözaltına alındı. Ayrıca mekânın sahibi Cem Mirap’ın da gözaltına alınan isimler arasında yer aldığı öğrenildi.

YURT DIŞINDAKİ İSİMLER İÇİN KARAR

Soruşturma kapsamında oyuncu İlker İnanoğlu ile şarkıcı Cem Adrian hakkında da gözaltı kararı verildiği, ancak her iki ismin de yurt dışında olduğunun tespit edildiği belirtildi.