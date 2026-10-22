Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından hayata geçirilen Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem takvimi açıklandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'a sınav konulması tepki çekti.

"SINAVLAR 4. DERS SAATİNDE YAPILACAK"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne sınav konulmasının anma törenlerini aksatacağı ve Cumhuriyet değerlerinin yok sayıldığı yönündeki eleştirilere ilişkin açıklama yaptı. Tekin, 81 il valiliğine gönderilen sınav uygulama takviminde 10 Kasım'daki sınavların 4. ders saatine planlandığını ifade etti.

"SAAT 09.30’A KADAR SINAV YOK"

10 Kasım günü saat 09.30’a kadar sınav yapılmayacağını belirten Yusuf Tekin, şunları söyledi:

"10 Kasım resmi tatil olsa zaten sınav yapmayız. Çocuk okula gidecek, 09.30’a kadar sınav koymuyoruz. Çünkü 10 Kasım törenleri 08.45’te başlıyor. Tam tersini düşünün, ertesi güne sınav koysaydık çocuklar sınava hazır olmak için 10 Kasım törenine gelmeyecekti. Daha mı iyiydi? Geldikleri güne sınav koymuş olduk, ne güzel gelmelerini sağlamış olduk."

"EŞİTSİZLİĞİ ÇÖEMEYİZ"

Öğrencilerin sosyo-ekonomik durumu ve okullar arasındaki eşitsizliklerin ortak sınavlara yansımasına ilişkin eleştirilere de Tekin, “O bizim çözebileceğimiz bir şey değil” derken “Üniversite sınavlarında da ortak sorular soruluyor. Ona ne yapacağız?” yanıtını verdi.

Soruların yapay zekâya hazırlatıldığına ilişkin iddiaları da reddeden Tekin, şöyle devam etti:

Yapay zeka falan yok. Bunları nereden uydurdunuz? Bizim Bakanlıkta soru hazırlayan, kitap yazan binden fazla öğretmen var, zümrelerine göre. Bu sorular EBA’ya yükleniyor. Ülke genelinde öğretmenlerimizin herhangi bir konuyu atlamadan anlatıp anlatmadığını, programa uygun hareket edip etmediğini görebilmek açısından bunu yapmak zorundayız. Öğretmenlerimiz sadece düğmeye basıyor, başka öğretmenlerin hazırladığı sorulardan seçiyor.

SINAV TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?

Açıklanan takvime göre 5, 6 ve 7'nci sınıflarda ortak sınav maratonu 3 Kasım'da fen bilimleri dersiyle başlayacak.

Sınav takvimi şu şekilde ilerleyecek:

3 Kasım: Fen Bilimleri

5 Kasım: Matematik

6 Kasım: Sosyal Bilgiler

10 Kasım: Türkçe

11 Kasım: Matematik (Sadece 6. Sınıflar)

12 Kasım: İngilizce

13 Kasım: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

PLANLAMA DEĞİŞEBİLİR

Liselerin 9, 10 ve 11’inci sınıflarında ise biyoloji sınavı 3 Kasım’da uygulanacak.

Her sınavın 40 dakika süreceği belirtilirken 10 Kasım gününe denk gelen okul geneli ortak sınavların dördüncü ders saatinde yapılacağı, ihtiyaç duyulması halinde okul yönetimlerinin farklı bir ders saatinde de planlama yapabileceği kaydedildi.