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Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası çatısı altında toplanan öğretmenlerin, hak arayışları ve 12 gündür açlık grevi sürerken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den ilk kez açıklama geldi.

Tekin, "Keşke açlık grevi yapmadan önce şikayetlerini gelip bakanlığa gelip söyleselerdi." dedi. Tekin ayrıca, " Bu işler önce bakanlığa söylenir, bize gelen herhangi bir şikayet yok. Şikayet yoksa nasıl tedbir alacağız? Hukuk devleti böyle bir şey." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde mülakat yüzünden mağdur edilen öğretmenler ile özel sektörde çalışan öğretmenlerin hakları için yaptığı eylemlere polis müdahale etmişti. Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplanan öğretmenler, buradan TBMM Çankaya Kapısı'na yürümek istemişti. TBMM önünde açıklama yapmak isteyen öğretmenler, Güvenpark'ta polis engeliyle karşılaşmıştı.

Polisin müdahalesi sırasında, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali'nin de aralarında bulunduğu çoğu öğretmen 41 kişi ters kelepçeyle gözaltına alınmıştı.