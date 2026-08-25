Sezona iyi başlayamayan Galatasaray ve Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ediyor. İki dev bu sefer sahada değil, transfer masasında karşı karşıya geldi.

Yusuf Akçiçek ezeli rakipleri birbirine düşürdü - Resim : 1TRANSFER DERBİSİ

Stoper bölgesine transfer yapmak isteyen iki kulüp de Galatasaray altyapısında da forma giyen eskl Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek’le ilgileniyor.

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Yusuf Akçiçek ezeli rakipleri birbirine düşürdü - Resim : 3İKİ TAKIM DA MASADA

Oosterwolde’nin gidişiyle savunmada alternatifleri azalan Fenerbahçe, Yusuf’a doğrudan ilk 11’e yazılabilecek bir isim olarak bakıyor. Galatasaray da stoper bölgesindeki değişen performanslardan dolayı Yusuf’u iyi bir alternatif olarak görüyor.

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Yusuf Akçiçek ezeli rakipleri birbirine düşürdü - Resim : 5KADROYA ALINMAMIŞTI

Arabistan ligindeki yabancı kontenjanından dolayı ligin ilk iki maçında kadroya alınmayan Yusuf, daha çok forma şansı bulabileceği bir takıma transfer olmaya sıcak bakıyor. Al-Hilal kiralama formülüne sıcak bakarken resmi bir teklifin olmadığı öğrenildi.

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Sarı-kırmızılı ekibin bu transferde Fenerbahçe’nin de olmasından dolayı yavaş davrandığı konuşulurken, oyuncunun istediği takdirde iki takıma da transfer olabileceği biliniyor. Milli –oyuncu forma giyebileceği bir takım arıyor.

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Galatasaray transfer sezonunun başında da Yusuf’la ilgilenmişti fakat maaş beklentisi sebebiyle yönetim transferi askıya almıştı.