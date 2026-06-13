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Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda üst üste 5. şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılıların savunma hattı için sürpriz bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü.

GALATASARAY'DAN YUSUF AKÇİÇEK HAMLESİ

Takvim'in haberine göre Galatasaray, sol stoper bölgesini güçlendirmek için Yusuf Akçiçek'i transfer listesine aldı. Yönetimin, milli futbolcunun kulübü Al Hilal ile ilk temasları kurduğu iddia edildi.

ESKİ ALTYAPI OYUNCUSU

Yusuf Akçiçek, futbola Galatasaray altyapısında başladıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Genç savunmacı, geçtiğimiz sezon Al Hilal'e transfer olurken Suudi Arabistan ekibi bu transfer için 22 milyon euro bonservis ödemişti.

AL HİLAL PERFORMANSI

20 yaşındaki stoper, 2025-26 sezonunda Al Hilal formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıktı. 1.93 boyundaki savunmacı, 1459 dakika süre alırken 1 gol kaydetti.