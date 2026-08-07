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Kaynak: Haber Merkezi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği Turizm Özel Mekansal Çerçevesi'ne ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Keçeli, Yunanistan'ın ilan ettiği düzenlemenin, aidiyeti uluslararası antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonları da kapsadığını belirterek, bunun Türkiye'nin hukuki tutumunu etkilemeyeceğini ifade etti.



Keçeli, "Yunanistan tarafından ilan edilen Turizm Özel Mekansal Çerçevesi, aidiyeti uluslararası antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil olmak üzere iki ülke arasındaki birbiriyle bağlantılı Ege sorunları bağlamında Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

'ÇEVRE SİYASİ AMAÇLARLA ARAÇSALLAŞTIRILMAMALI'

Açıklamasında çevrenin korunması gibi evrensel değerlerin siyasi saiklerle kullanılmasını eleştiren Keçeli, bu tür girişimlerin Türkiye'nin yerleşik hukuki tutumunu değiştirmeyeceğini vurguladı.

'TEK TARAFLI ADIMLARDAN KAÇINILMALI'

Keçeli, Ege Denizi ve Akdeniz gibi kapalı veya yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiğini belirterek, uluslararası deniz hukukunun kıyıdaş ülkeler arasında çevre dahil birçok konuda iş birliğini teşvik ettiğine dikkat çekti.

Türkiye'nin Ege Denizi'nin iki kıyıdaş devletinden biri olarak Yunanistan ile iş birliğine her zaman hazır olduğunu ifade eden Keçeli, 7 Aralık 2023 tarihli Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi çerçevesinde sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk ilkeleri temelinde çözülmesinden yana olduklarını yineledi.