Yunanistan'da, 2023'te 57 kişinin hayatını kaybettiği Tempi tren kazasına ilişkin dava yarın görülmeye başlanacak.

Yerel basında çıkan haberlerde, davanın ilk duruşmasının yarın Tesalya Üniversitesi yerleşkesinde özel olarak hazırlanan salonda görüleceği, "büyük toplumsal yankı uyandıran" kazaya ilişkin davada 36 sanığın yargılanacağı ifade edildi.

Sanıklar arasında Larisa'daki tren istasyonu görevlileri, demir yolu işletmesi OSE ve ERGOSE ile Hellenic Train yöneticileri ve Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinin bulunduğu belirtildi.

Sanıkların büyük bölümünün "ulaşım güvenliğini tehlikeye atma" ve "taksirle ölüme neden olma" suçlamalarıyla yargılanacağı aktarılan haberlerde, duruşmaların uzun sürebileceği kaydedildi.

Yunanistan'ın Larissa ili yakınlarındaki Tempi'de Şubat 2023'te aynı ray hattı üzerinde ters yönlerde ilerleyen iki trenin çarpışması sonucu yaşanan kazada 57 kişi hayatını kaybetmişti.