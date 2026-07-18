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Kaynak: AA

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Eğriboz Adası’ndaki Episkopi köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının yayılma riski üzerine Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği, bölgedeki vatandaşların cep telefonlarına acil kodlu uyarı mesajı gönderdi.

TAHLİYE ÇAĞRISI YAPILDI

Gönderilen mesajda, Episkopi köyünün tahliye edilmesi ve bölgedeki vatandaşların Vrisis köyüne yönelmesi istendi. Talimat doğrultusunda köy boşaltıldı.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yangına karadan ekiplerin müdahalesi başlatılırken, 6 yangın söndürme helikopteri de çalışmalara havadan destek verdi.

FARKLI BÖLGELERDE DE YANGIN ÇIKTI

Öte yandan, Girit Adası’nın Hanya iline bağlı Aerinos bölgesi ile Gümülcine’nin Şapçı bölgesindeki ormanlık alanlarda da yangın çıktığı bildirildi. Söz konusu yangınlara da ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor.