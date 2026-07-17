OLAYLAR
1453 - Fransızlar, İngilizler karşısında Castillon Muharebesi'ni kazandı.
1763 - Rus-Çerkes Savaşı başladı.
1815 - Napolyon, Rochefort'da İngiliz kuvvetlerine teslim oldu.
1867 - Marx'ın "Das Kapital" adlı eserinin ilk cildi yayımlandı.
1879 - İstanbul'da tersane işçileri greve girdi.
1907 - Resim sanatında Kübizm akımı doğdu.
1918 - Bolşevikler; Rus Çarı II. Nikolay'ı, eşini, çocuklarını ve dört sadık yakınını Yekaterinburg'da idam ettiler.
1934 - Atatürk, Türk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ilk kez Bolu'ya geldi.
1936 - Cumhuriyetçi Halk Cephesi Koalisyonu'na karşı askerlerin ayaklanması ile İspanya İç Savaşı başladı.
1939 - 1. Maârif Şûrası Millî Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel tarafından açıldı.
1944 - Patlayıcı yüklü iki gemi, Kaliforniya Port Chicago'da çarpıştı: 320 ölü, 400 yaralı.
1945 - Postdam Konferansı: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman, Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin ve İngiltere Başbakanı Winston Churchill, Almanya'nın Potsdam kasabasında bir araya gelerek II. Dünya Savaşı sonrası dünyanın bölüşümünü belirlediler.
1955 - Disney parklarının ilki, kapılarını Kaliforniya'da açtı: Disneyland.
1963 - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) kuruldu.
1973 - Afganistan'da Ordu Generali ve prens Muhammed Davud Han tarafından kuzeni Kral Muhammed Zahir Şah'a karşı askeri darbe yapılmıştır.
1975 - Amerikalı uzay aracı Apollo ve Rus uzay aracı Soyuz uzayda birleştiler.
1976 - Kanada'nın Montreal kentinde, Yaz Olimpiyat Oyunları başladı.
1986 - İnsan Hakları Derneği kuruldu.
1998 - Uluslararası Ceza Mahkemesini kuran Roma Statüsü kabul edildi.
2014 - Amsterdam'dan hareket eden Malezya Havayolları'na ait Boeing 777-200ER, Ukrayna - Rusya sınırının 50 kilometre uzağına düştü. Füze ile vurulduğu düşünülen uçağın düşmesi sonucu uçaktaki 298 kişinin tümü öldü.
2019 - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde akşam saatlerinde başlayıp sonraki gün sabah saatlerine kadar devam eden kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış sonrasında meydana gel sel afeti sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti.[1]
DOĞUMLAR
1487 - Şah İsmail, Safevi Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarı (ö. 1524)
1698 - Pierre Louis Maupertuis, Fransız düşünür (ö. 1759)
1744 - Elbridge Gerry, Amerikalı siyasetçi ve ABD'nin 5. başkan yardımcısı (ö. 1814)
1884 - Boris Vladimiroviç Asafiev, Rus müzikolog ve besteci (ö. 1949)
1888 - Shmuel Yosef Agnon, İsrailli yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1970)
1889 - Erle Stanley Gardner, Amerikalı dedektif öyküleri yazarı (ö. 1970)
1899 - James Cagney, Amerikalı oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 1986)
1917 - Kenan Evren, Türk asker ve devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 7. Cumhurbaşkanı ve TSK'nin 17. Genelkurmay Başkanı (ö. 2015)
1920 - Juan Antonio Samaranch, İspanyol spor adamı (ö. 2010)
1922 - Halit Deringör, Türk millî futbolcu (ö. 2018)
1935 - Donald Sutherland, Kanadalı oyuncu (ö. 2024)
1939 - Valeriy Voronin, Sovyet futbolcu (ö. 1984)
1939 - Milva, İtalyan şarkıcı, oyuncu ve televizyon sunucusu (ö. 2021)
1942 - Peter Sissons, İngiliz gazeteci ve televizyon sunucusu (ö. 2019)
1947Joyce Anelay, İngiliz siyasetçi
Doğan Canku, Türk müzisyen
1949 - Geezer Butler, İngiliz müzisyen
1949 - Bruno Pradal, Fas asıllı Fransız oyuncu (ö. 1992)
1951 - Mark Bowden, Amerikalı gazeteci ve yazar
1952 - David Hasselhoff, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı
1954 - Angela Merkel, Alman siyasetçi
1957 - Joachim Król, Alman oyuncu
1958 - Metin Yüksel, Türk aktivist ve Akıncılar Derneği'nin lideri (ö. 1979)
1958 - Wong Kar-wai, Çinli sinemacı, yönetmen ve senaryo yazarı
1960 - Jan Wouters, Holllandalı futbolcu
1961 - Guru, Amerikalı rapçi (ö. 2010)
1961 - Jeremy Hardy, İngiliz komedyen ve oyuncu (ö. 2019)
1962 - Emin Boztepe, Türk dövüş sporları ustası ve oyuncu
1963 - Regina Belle, Grammy ödülü sahibi ünlü Amerikalı sanatçı
1963 - III. Letsie, Lesotho hükümdarlığının kralı
1963 - Matti Nykänen, Fin kayakla yüksek atlama sporcusu ve şarkıcı (ö. 2019)
1967 - Makoto Kitano, Japon futbolcu
1968 - Julia Hülsmann, Alman piyanist ve besteci
1968 - Åsunn Lyngedal, Norveçli siyasetçi
1968 - Hakan Fidan, Türk asker, diplomat, akademisyen, bürokrat, diplomat ve Türkiye dışişleri bakanı
1969 - Jason Clarke, Avustralyalı oyuncu
1971 - Ari Barokas, Türk müzisyen ve Duman grubunun bas gitaristi
1971 - Cory Doctorow, Kanadalı bilimkurgu yazarı ve blogcu
1972 - Jaap Stam, Hollandalı futbolcu
1974 - Claudio López, Arjantinli futbolcu
1975 - Elena Anaya, İspanyol oyuncu
1975 - Evgeniya Artamonova, Rus voleybolcu
1975 - Ville Virtanen, Finlandiyalı dans müzisyeni ve DJ
1976 - Marcos Senna, İspanyol futbolcu
1976 - Anders Svensson, İsveçli millî futbolcu
1977 - Mario Stecher, Avusturyalı milli kayakçı
1978 - Émilie Simon, Fransız, synthpop müziği şarkı sözü yazarı ve yorumcusu
1978 - Katharine Towne, Amerikalı oyuncu
1979 - Douglas Murray, İşkoç yazar ve gazeteci
1979 - Mike Vogel, Amerikalı oyuncu
1980 - Emil Angelov, Eski Bulgar millî futbolcu
1980 - Javier Camuñas, İspanyol futbolcu
1980 - José Sand, Arjantinli futbolcu
1981 - Mélanie Thierry, Fransız oyuncu
1981 - Michelle Barrett, Britanyalı porno yıldızı ve çıplak model
1983 - Sarah Jones, Amerikalı oyuncu
1984 - Özlem Yılmaz, Türk oyuncu
1985 - Tom Fletcher, İngiliz şarkıcı (McFly)
1985 - Arslan Ekşi, Türk millî voleybolcu
1987 - Ivan Strinić, Hırvat millî futbolcu
1987 - Tigran Hamasyan, Ermeni caz piyanisti
1987 - Jeremih, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, rapçi ve prodüktör
1990 - Heinz Lindner, Avusturyalı millî futbolcu
1990 - Anıl Piyancı, Türk rap müzisyeni
1993 - Kali Uchis, Kolombiya asıllı Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı
1994Benjamin Mendy, Fransız futbolcu
Victor Lindelöf, İsveçli futbolcu
Muhsin el-Harsi, Suudi futbolcu
2000 - Miray Akay, Türk dizi ve sinema oyuncusu
2005 - Mert Kömür, Alman asıllı Türk futbolcu
ÖLÜMLER
855 - IV. Leo, papa (d. 790)
924 - Edward, Wessex kralı
1198 - Lambronlu Nerses, Kilikya Ermeni Krallığı'nın Tarsus Başespiskoposu (d. 1153)
1318 - Reşîdüddîn Fazlullah-ı Hemedânî, İlhanlı Devleti'nin Veziri, hekim, yazar ve tarihçi (d. 1247 ila 1250)
1399 - Polonyalı Jadwiga, Polonya Krallığı'nın ilk kadın hükümdarı (d. 1374)
1588 - Mimar Sinan, Türk mimar (d. 1489)
1762 - III. Petro, Rus Çarı (d. 1728)
1790 - Adam Smith, İskoç siyasetçi ve ekonomist (d. 1723)
1845 - Charles Grey, Britanyalı siyasetçi (d. 1764)
1852 - Salvadore Cammarano, İtalyan librettist ve oyun yazarı (d. 1801)
1879 - Maurycy Gottlieb, Polonyalı realist ressam (d. 1856)
1887 - Dorothea Dix, Amerikalı toplumsal reformcu ve hümanist (d. 1802)
1892 - Carlo Cafiero, İtalyan anarşist (d. 1846)
1896 - Rainilaiarivony, Madagaskarlı siyasetçi (d. 1828)
1903 - James Abbott McNeill Whistler, ABD doğumlu, Büyük Britanya kökenli ressam (d. 1834)
1912 - Henri Poincaré, Fransız matematikçi ve fizikçi (d. 1854)
1918 - II. Nikolay, Rus Çarı (d. 1868)
1918 - Aleksey Nikolayeviç Romanov, Rus İmparatorluğu'nun Çesareviç'i ve taht varisi (d. 1904)
1918 - Anastasiya Nikolayevna Romanova, Çar II. Nikolay'ın en küçük kızı (d. 1901)
1918 - Aleksandra Fyodorovna, II. Nikolay'ın eşi (d. 1872)
1918 - Mariya Nikolayevna Romanova, Çar II. Nikolay'ın üçüncü kızı (d. 1899)
1918 - Olga Nikolayevna Romanova, Çar II. Nikolay'ın en büyük kızları (d. 1895)
1918 - Tatyana Nikolayevna Romanova, Çar II. Nikolay'ın ikinci kızı (d. 1897)
1925 - Lovis Corinth, Alman ressam ve grafiker (d. 1858)
1928 - Álvaro Obregón, Meksikalı asker ve devlet adamı (d. 1880)
1944 - William James Sidis, Amerikalı matematikçi ve düşünür (d. 1898)
1944 - Bule Naipi, II. Dünya Savaşı sırasında Arnavut komünist partizan direniş hareketi üyesi (d. 1922)
1945 - Ernst Busch, Nazi Almanyası'nın Generalfeldmarschall'i (d. 1885)
1959 - Billie Holiday, Amerikalı şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve besteci (d. 1915)
1961 - Emin Halid Onat, Türk mimar (d. 1910)
1961 - Vasfi Mahir Kocatürk, Türk şair, oyun yazarı, öğretmen ve politikacı (d. 1907)
1967 - John Coltrane, Amerikalı caz müzisyeni ve saksafoncu (d. 1926)
1995 - Juan Manuel Fangio, Arjantinli yarış arabası sürücüsü (d. 1911)
1998 - Sedat Celasun, Türk asker (d. 1915)
2002 - Joseph Luns, Hollandalı siyasetçi ve diplomat (d. 1911)
2005 - Edward Heath, İngiliz siyasetçi ve Başbakan (d. 1916)
2006 - Hakkı Atamulu, Türk heykeltıraş (d. 1912)
2009 - Meir Amit, İsrailli politikacı, üçüncü Mossad direktörü (d. 1921)
2009 - Walter Cronkite, Amerikalı televizyon gazetecisi (d. 1916)
2009 - Leszek Kołakowski, Polonyalı düşünür (d. 1927)
2009 - Orhan Şengürbüz, Türk spor spikeri (d. 1958)
2011 - Takaji Mori, Japon eski millî futbolcu (d. 1943)
2012 - Ms. Melodie, Amerikalı seremoni lideri (d. 1969)
2012 - İlhan Mimaroğlu, Türk besteci ve yazar (d. 1926)
2012 - Morgan Paull, Amerikalı oyuncu (d. 1944)
2013 - Vincenzo Cerami, İtalyan senarist (d. 1940)
2013 - Briony McRoberts, İngiliz oyuncu (d. 1957)
2013 - Nurettin Ok, Türk siyasetçi (d. 1927)
2014 - Jack Lewis, İngiliz kimyacı (d. 1928)
2014 - Elaine Stritch, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1925)
2015 - Jules Bianchi, Fransız Formula 1 pilotu (d. 1989)
2016 - Wendell Anderson, Amerikalı bürokrat (d. 1933)
2016 - Nüzhet Kandemir, Türk diplomat ve siyasetçi (d. 1934)
2017 - Harvey Atkin, Kanadalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1942)
2018 - Rita Bhaduri, Hint sinema ve dizi oyuncusu (d. 1955)
2018 - Yvonne Blake, İngiliz-İspanyol moda tasarımcısı (d. 1940)
2018 - Saait Maajiet, Güney Afrikalı kriketçi (d. 1952)
2018 - João Semedo, Portekizli siyasetçi ve fizikçi (d. 1951)
2019 - Andrea Camilleri, İtalyan yazarı ve yönetmeni (d. 1925)
2019 - Giuseppe Merlo, Eski İtalyan profesyonel tenis oyuncusu (d. 1927)
2020 - José Paulo de Andrade, Brezilyalı gazeteci ve TV sunucusu (d. 1942)
2020 - Ekaterina Alexandrovskaya, Rus-Avustralyalı buz patencisi (d. 2000)
2020 - Moussa Benhamadi, Cezayirli politikacı ve araştırmacı (d. 1953)
2020 - Brigid Berlin, Amerikalı model ve oyuncu (d. 1939)
2020 - Seyfi Dursunoğlu, Türk sahne sanatçısı, şarkıcı ve sunucu (d. 1932)
2020 - Zizi Jeanmaire, Fransız balerin, aktris ve koreograf (d. 1924)
2020 - Silvio Marzolini, Arjantin millî futbol takımı futbolcusu (d. 1940)
2020 - Angela von Nowakonski, Brezilyalı doktor, araştırmacı ve profesör (d. 1953)
2020 - John Lewis, Amerikalı siyasetçi ve sivil haklar aktivisti (d. 1940)
2021 - Pilar Bardem, İspanyol aktris ve aktivis (d. 1939)
2021 - Dolores Claman, Kanadalı besteci ve piyanist (d. 1927)
2021 - Angéline Nadié, Fildişi Sahilli aktris (d. 1968)
2021 - Robby Steinhardt, Amerikalı müzisyen (d. 1950)
2021 - Graham Vick, İngiliz opera yönetmeni (d. 1953)
2021 - Milan Živadinović, Sırp eski profesyonel futbolcu ve teknik direktör (d. 1944)
2022 - Erden Kıral, Türk yönetmen ve sinemacı (d. 1942)
2023 - Mangala Narlikar, Hint matematikçi, akademisyen ve yazar (d. 1943)