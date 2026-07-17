OLAYLAR

1453 - Fransızlar, İngilizler karşısında Castillon Muharebesi'ni kazandı.

1763 - Rus-Çerkes Savaşı başladı.

1815 - Napolyon, Rochefort'da İngiliz kuvvetlerine teslim oldu.

1867 - Marx'ın "Das Kapital" adlı eserinin ilk cildi yayımlandı.

1879 - İstanbul'da tersane işçileri greve girdi.

1907 - Resim sanatında Kübizm akımı doğdu.

1918 - Bolşevikler; Rus Çarı II. Nikolay'ı, eşini, çocuklarını ve dört sadık yakınını Yekaterinburg'da idam ettiler.

1934 - Atatürk, Türk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ilk kez Bolu'ya geldi.

1936 - Cumhuriyetçi Halk Cephesi Koalisyonu'na karşı askerlerin ayaklanması ile İspanya İç Savaşı başladı.

1939 - 1. Maârif Şûrası Millî Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel tarafından açıldı.

1944 - Patlayıcı yüklü iki gemi, Kaliforniya Port Chicago'da çarpıştı: 320 ölü, 400 yaralı.

1945 - Postdam Konferansı: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman, Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin ve İngiltere Başbakanı Winston Churchill, Almanya'nın Potsdam kasabasında bir araya gelerek II. Dünya Savaşı sonrası dünyanın bölüşümünü belirlediler.

1955 - Disney parklarının ilki, kapılarını Kaliforniya'da açtı: Disneyland.

1963 - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) kuruldu.

1973 - Afganistan'da Ordu Generali ve prens Muhammed Davud Han tarafından kuzeni Kral Muhammed Zahir Şah'a karşı askeri darbe yapılmıştır.

1975 - Amerikalı uzay aracı Apollo ve Rus uzay aracı Soyuz uzayda birleştiler.

1976 - Kanada'nın Montreal kentinde, Yaz Olimpiyat Oyunları başladı.

1986 - İnsan Hakları Derneği kuruldu.

1998 - Uluslararası Ceza Mahkemesini kuran Roma Statüsü kabul edildi.

2014 - Amsterdam'dan hareket eden Malezya Havayolları'na ait Boeing 777-200ER, Ukrayna - Rusya sınırının 50 kilometre uzağına düştü. Füze ile vurulduğu düşünülen uçağın düşmesi sonucu uçaktaki 298 kişinin tümü öldü.

2019 - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde akşam saatlerinde başlayıp sonraki gün sabah saatlerine kadar devam eden kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış sonrasında meydana gel sel afeti sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti.[1]

DOĞUMLAR

1487 - Şah İsmail, Safevi Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarı (ö. 1524)

1698 - Pierre Louis Maupertuis, Fransız düşünür (ö. 1759)

1744 - Elbridge Gerry, Amerikalı siyasetçi ve ABD'nin 5. başkan yardımcısı (ö. 1814)

1884 - Boris Vladimiroviç Asafiev, Rus müzikolog ve besteci (ö. 1949)

1888 - Shmuel Yosef Agnon, İsrailli yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1970)

1889 - Erle Stanley Gardner, Amerikalı dedektif öyküleri yazarı (ö. 1970)

1899 - James Cagney, Amerikalı oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 1986)

1917 - Kenan Evren, Türk asker ve devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 7. Cumhurbaşkanı ve TSK'nin 17. Genelkurmay Başkanı (ö. 2015)

1920 - Juan Antonio Samaranch, İspanyol spor adamı (ö. 2010)

1922 - Halit Deringör, Türk millî futbolcu (ö. 2018)

1935 - Donald Sutherland, Kanadalı oyuncu (ö. 2024)

1939 - Valeriy Voronin, Sovyet futbolcu (ö. 1984)

1939 - Milva, İtalyan şarkıcı, oyuncu ve televizyon sunucusu (ö. 2021)

1942 - Peter Sissons, İngiliz gazeteci ve televizyon sunucusu (ö. 2019)

1947Joyce Anelay, İngiliz siyasetçi

Doğan Canku, Türk müzisyen

1949 - Geezer Butler, İngiliz müzisyen

1949 - Bruno Pradal, Fas asıllı Fransız oyuncu (ö. 1992)

1951 - Mark Bowden, Amerikalı gazeteci ve yazar

1952 - David Hasselhoff, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

1954 - Angela Merkel, Alman siyasetçi

1957 - Joachim Król, Alman oyuncu

1958 - Metin Yüksel, Türk aktivist ve Akıncılar Derneği'nin lideri (ö. 1979)

1958 - Wong Kar-wai, Çinli sinemacı, yönetmen ve senaryo yazarı

1960 - Jan Wouters, Holllandalı futbolcu

1961 - Guru, Amerikalı rapçi (ö. 2010)

1961 - Jeremy Hardy, İngiliz komedyen ve oyuncu (ö. 2019)

1962 - Emin Boztepe, Türk dövüş sporları ustası ve oyuncu

1963 - Regina Belle, Grammy ödülü sahibi ünlü Amerikalı sanatçı

1963 - III. Letsie, Lesotho hükümdarlığının kralı

1963 - Matti Nykänen, Fin kayakla yüksek atlama sporcusu ve şarkıcı (ö. 2019)

1967 - Makoto Kitano, Japon futbolcu

1968 - Julia Hülsmann, Alman piyanist ve besteci

1968 - Åsunn Lyngedal, Norveçli siyasetçi

1968 - Hakan Fidan, Türk asker, diplomat, akademisyen, bürokrat, diplomat ve Türkiye dışişleri bakanı

1969 - Jason Clarke, Avustralyalı oyuncu

1971 - Ari Barokas, Türk müzisyen ve Duman grubunun bas gitaristi

1971 - Cory Doctorow, Kanadalı bilimkurgu yazarı ve blogcu

1972 - Jaap Stam, Hollandalı futbolcu

1974 - Claudio López, Arjantinli futbolcu

1975 - Elena Anaya, İspanyol oyuncu

1975 - Evgeniya Artamonova, Rus voleybolcu

1975 - Ville Virtanen, Finlandiyalı dans müzisyeni ve DJ

1976 - Marcos Senna, İspanyol futbolcu

1976 - Anders Svensson, İsveçli millî futbolcu

1977 - Mario Stecher, Avusturyalı milli kayakçı

1978 - Émilie Simon, Fransız, synthpop müziği şarkı sözü yazarı ve yorumcusu

1978 - Katharine Towne, Amerikalı oyuncu

1979 - Douglas Murray, İşkoç yazar ve gazeteci

1979 - Mike Vogel, Amerikalı oyuncu

1980 - Emil Angelov, Eski Bulgar millî futbolcu

1980 - Javier Camuñas, İspanyol futbolcu

1980 - José Sand, Arjantinli futbolcu

1981 - Mélanie Thierry, Fransız oyuncu

1981 - Michelle Barrett, Britanyalı porno yıldızı ve çıplak model

1983 - Sarah Jones, Amerikalı oyuncu

1984 - Özlem Yılmaz, Türk oyuncu

1985 - Tom Fletcher, İngiliz şarkıcı (McFly)

1985 - Arslan Ekşi, Türk millî voleybolcu

1987 - Ivan Strinić, Hırvat millî futbolcu

1987 - Tigran Hamasyan, Ermeni caz piyanisti

1987 - Jeremih, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, rapçi ve prodüktör

1990 - Heinz Lindner, Avusturyalı millî futbolcu

1990 - Anıl Piyancı, Türk rap müzisyeni

1993 - Kali Uchis, Kolombiya asıllı Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı

1994Benjamin Mendy, Fransız futbolcu

Victor Lindelöf, İsveçli futbolcu

Muhsin el-Harsi, Suudi futbolcu

2000 - Miray Akay, Türk dizi ve sinema oyuncusu

2005 - Mert Kömür, Alman asıllı Türk futbolcu

ÖLÜMLER

855 - IV. Leo, papa (d. 790)

924 - Edward, Wessex kralı

1198 - Lambronlu Nerses, Kilikya Ermeni Krallığı'nın Tarsus Başespiskoposu (d. 1153)

1318 - Reşîdüddîn Fazlullah-ı Hemedânî, İlhanlı Devleti'nin Veziri, hekim, yazar ve tarihçi (d. 1247 ila 1250)

1399 - Polonyalı Jadwiga, Polonya Krallığı'nın ilk kadın hükümdarı (d. 1374)

1588 - Mimar Sinan, Türk mimar (d. 1489)

1762 - III. Petro, Rus Çarı (d. 1728)

1790 - Adam Smith, İskoç siyasetçi ve ekonomist (d. 1723)

1845 - Charles Grey, Britanyalı siyasetçi (d. 1764)

1852 - Salvadore Cammarano, İtalyan librettist ve oyun yazarı (d. 1801)

1879 - Maurycy Gottlieb, Polonyalı realist ressam (d. 1856)

1887 - Dorothea Dix, Amerikalı toplumsal reformcu ve hümanist (d. 1802)

1892 - Carlo Cafiero, İtalyan anarşist (d. 1846)

1896 - Rainilaiarivony, Madagaskarlı siyasetçi (d. 1828)

1903 - James Abbott McNeill Whistler, ABD doğumlu, Büyük Britanya kökenli ressam (d. 1834)

1912 - Henri Poincaré, Fransız matematikçi ve fizikçi (d. 1854)

1918 - II. Nikolay, Rus Çarı (d. 1868)

1918 - Aleksey Nikolayeviç Romanov, Rus İmparatorluğu'nun Çesareviç'i ve taht varisi (d. 1904)

1918 - Anastasiya Nikolayevna Romanova, Çar II. Nikolay'ın en küçük kızı (d. 1901)

1918 - Aleksandra Fyodorovna, II. Nikolay'ın eşi (d. 1872)

1918 - Mariya Nikolayevna Romanova, Çar II. Nikolay'ın üçüncü kızı (d. 1899)

1918 - Olga Nikolayevna Romanova, Çar II. Nikolay'ın en büyük kızları (d. 1895)

1918 - Tatyana Nikolayevna Romanova, Çar II. Nikolay'ın ikinci kızı (d. 1897)

1925 - Lovis Corinth, Alman ressam ve grafiker (d. 1858)

1928 - Álvaro Obregón, Meksikalı asker ve devlet adamı (d. 1880)

1944 - William James Sidis, Amerikalı matematikçi ve düşünür (d. 1898)

1944 - Bule Naipi, II. Dünya Savaşı sırasında Arnavut komünist partizan direniş hareketi üyesi (d. 1922)

1945 - Ernst Busch, Nazi Almanyası'nın Generalfeldmarschall'i (d. 1885)

1959 - Billie Holiday, Amerikalı şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve besteci (d. 1915)

1961 - Emin Halid Onat, Türk mimar (d. 1910)

1961 - Vasfi Mahir Kocatürk, Türk şair, oyun yazarı, öğretmen ve politikacı (d. 1907)

1967 - John Coltrane, Amerikalı caz müzisyeni ve saksafoncu (d. 1926)

1995 - Juan Manuel Fangio, Arjantinli yarış arabası sürücüsü (d. 1911)

1998 - Sedat Celasun, Türk asker (d. 1915)

2002 - Joseph Luns, Hollandalı siyasetçi ve diplomat (d. 1911)

2005 - Edward Heath, İngiliz siyasetçi ve Başbakan (d. 1916)

2006 - Hakkı Atamulu, Türk heykeltıraş (d. 1912)

2009 - Meir Amit, İsrailli politikacı, üçüncü Mossad direktörü (d. 1921)

2009 - Walter Cronkite, Amerikalı televizyon gazetecisi (d. 1916)

2009 - Leszek Kołakowski, Polonyalı düşünür (d. 1927)

2009 - Orhan Şengürbüz, Türk spor spikeri (d. 1958)

2011 - Takaji Mori, Japon eski millî futbolcu (d. 1943)

2012 - Ms. Melodie, Amerikalı seremoni lideri (d. 1969)

2012 - İlhan Mimaroğlu, Türk besteci ve yazar (d. 1926)

2012 - Morgan Paull, Amerikalı oyuncu (d. 1944)

2013 - Vincenzo Cerami, İtalyan senarist (d. 1940)

2013 - Briony McRoberts, İngiliz oyuncu (d. 1957)

2013 - Nurettin Ok, Türk siyasetçi (d. 1927)

2014 - Jack Lewis, İngiliz kimyacı (d. 1928)

2014 - Elaine Stritch, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1925)

2015 - Jules Bianchi, Fransız Formula 1 pilotu (d. 1989)

2016 - Wendell Anderson, Amerikalı bürokrat (d. 1933)

2016 - Nüzhet Kandemir, Türk diplomat ve siyasetçi (d. 1934)

2017 - Harvey Atkin, Kanadalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1942)

2018 - Rita Bhaduri, Hint sinema ve dizi oyuncusu (d. 1955)

2018 - Yvonne Blake, İngiliz-İspanyol moda tasarımcısı (d. 1940)

2018 - Saait Maajiet, Güney Afrikalı kriketçi (d. 1952)

2018 - João Semedo, Portekizli siyasetçi ve fizikçi (d. 1951)

2019 - Andrea Camilleri, İtalyan yazarı ve yönetmeni (d. 1925)

2019 - Giuseppe Merlo, Eski İtalyan profesyonel tenis oyuncusu (d. 1927)

2020 - José Paulo de Andrade, Brezilyalı gazeteci ve TV sunucusu (d. 1942)

2020 - Ekaterina Alexandrovskaya, Rus-Avustralyalı buz patencisi (d. 2000)

2020 - Moussa Benhamadi, Cezayirli politikacı ve araştırmacı (d. 1953)

2020 - Brigid Berlin, Amerikalı model ve oyuncu (d. 1939)

2020 - Seyfi Dursunoğlu, Türk sahne sanatçısı, şarkıcı ve sunucu (d. 1932)

2020 - Zizi Jeanmaire, Fransız balerin, aktris ve koreograf (d. 1924)

2020 - Silvio Marzolini, Arjantin millî futbol takımı futbolcusu (d. 1940)

2020 - Angela von Nowakonski, Brezilyalı doktor, araştırmacı ve profesör (d. 1953)

2020 - John Lewis, Amerikalı siyasetçi ve sivil haklar aktivisti (d. 1940)

2021 - Pilar Bardem, İspanyol aktris ve aktivis (d. 1939)

2021 - Dolores Claman, Kanadalı besteci ve piyanist (d. 1927)

2021 - Angéline Nadié, Fildişi Sahilli aktris (d. 1968)

2021 - Robby Steinhardt, Amerikalı müzisyen (d. 1950)

2021 - Graham Vick, İngiliz opera yönetmeni (d. 1953)

2021 - Milan Živadinović, Sırp eski profesyonel futbolcu ve teknik direktör (d. 1944)

2022 - Erden Kıral, Türk yönetmen ve sinemacı (d. 1942)

2023 - Mangala Narlikar, Hint matematikçi, akademisyen ve yazar (d. 1943)