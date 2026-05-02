Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında sahasında Galatasaray’ı 4-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Maçın ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Radyo Gol’e açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, “Asla maç satmayız diyoruz. Onlar bize ‘Maç satıyorsunuz’ diyorlar. Galatasaray’ı ezerek yendik, bütün Türkiye gördü!” ifadelerini kullandı.

Başkan Yıldırım ayrıca, “Hala beni saçma sapan şeylerle suçlayanlara oyuncularım sahada muhteşem bir cevap verdi. Kartallar yüksek uçar, sineklerle uğraşmıyor. Onlar muhatabım olamaz” dedi.