Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olarak şampiyonluğunu ilan etme fırsatını kaçıran Galatasaray'da dikkat çeken bir istatistik öne çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ligde yaşadığı tüm mağlubiyetleri deplasmanda aldı.

4 YENİLGİ DE DEPLASMANDA

Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı 16 deplasman maçında 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 31 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 15 gol gördü.

Okan Buruk’un öğrencileri deplasmandaki yenilgilerini Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor ve Samsunspor karşısında yaşadı.