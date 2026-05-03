Fenerbahçe'de Jose Mourinho yönetiminde beklentilere cevap veremeyen Allan Saint-Maximin, Ligue 1'de yeniden kendini buldu.

SON HAFTALARDA FORMUNU ARTIRDI

Meksika ekibi CF America'dan devre arasında Lens'a katılan 29 yaşındaki tecrüeli kanat oyuncusu son haftalarda takımını gol yollarında sırtlamayı başardı.

Nice deplasmanında attığı golle Lens'e 1 puanı getiren Allan Saint-Maximin son üç maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

LENS'TE 9 MAÇTA 6 GOLE KATKI

Toplamda Lens formasıyla Ligue 1'de 9 maça çıkan Fransız oyuncu 3 gol, 3 asistle oynayarak 6 gole doğrudan katkı sağladı.

SÜPER LİG'E GERİ DÖNMESİ GÜNDEMDE

Lens taraftarları sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Allan Saint-Maximin'in şimdiden gelecek sezon da takımda devam etmesini istiyor. Öte yandan yaz döneminde sol kanat transferini öncelikli hedef olarak belileyen Trabzonspor da yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.