Ordu’da gerçekleştirilen bir düğün töreni, siyaset ve iş dünyasından önemli isimleri bir araya getirdi.

Ünye ilçesinde düzenlenen törende Seda Kalaycı ile Oğuzhan Kıran hayatlarını birleştirdi. Nikah merasimine, Oğuzhan Kıran’ın kardeşi olan Yavuz Selim Kıran üzerinden siyaset ve bürokrasi dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Törende en dikkat çeken detay ise nikahın 34 şahit eşliğinde kıyılması oldu. Geniş katılımlı organizasyonda davetliler çifti yalnız bırakmazken, nikahın ardından tebrik töreni düzenlendi.

Düğüne, Ömer Bolat ve Müsavat Dervişoğlu başta olmak üzere eski bakanlar, milletvekilleri, valiler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Davetliler genç çifte mutluluk dileklerini iletti.