Yüksek Seçim Kurulu’nda görev süresi dolan üyelerin yerine yapılacak seçim süreci henüz tamamlanamadı.

Yüksek Seçim Kurulu bünyesinde Başkan Ahmet Yener ile birlikte bazı üyelerin görev süresi dolmasına rağmen, yeni isimler belirlenemediği için mevcut üyeler görevlerini sürdürüyor.

YARGITAY’DAKİ SEÇİMLERDE ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI

Yargıtay kontenjanından seçilecek üç üye için 19 Ocak’tan bu yana aralıklarla oylama yapılıyor. Başlangıçta 12 adayın yarıştığı süreçte aday sayısı 9’a düşmesine rağmen, hiçbir aday 337 üyeli kurulda salt çoğunluk olan 170 oya ulaşamadı.

Ramazan Bayramı nedeniyle oylamalara ara verilirken, seçim sürecinin bu hafta yeniden başlaması bekleniyor. Yargıtay’daki oylama tamamlanmadan YSK’nın yeni üyelerinin belirlenmesi mümkün görünmüyor.

DANIŞTAY KONTENJANI TAMAMLANDI

Öte yandan Danıştay kontenjanından seçilecek üç üye belirlendi. Yapılan seçimle Hamdi Şenler, Yunus Emre Sılay ve Nedret Engin YSK’nın yeni üyeleri oldu.

Yargıtay kontenjanından seçilecek üç üyenin de belirlenmesinin ardından, yeni üyeler yemin ederek göreve başlayacak. Sonrasında kurul içinde yapılacak gizli oylamayla YSK başkanı ve başkanvekili seçilecek.

GÖREV SÜRESİ 6 YIL

YSK üyeleri, ilgili mevzuat gereği 6 yıl süreyle görev yapıyor. Görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebiliyor. Kurul üyelikleri için Yargıtay ve Danıştay’da belirli aralıklarla seçim yapılması öngörülüyor.