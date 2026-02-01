DEM Parti'nin Suriye ordusu ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki çatışmaları protesto etmek için 20 Ocak'ta Merdin Nusaybin'de düzenlediği grup toplantısının ardından sınıra yürüyen bir grup burada Türk bayrağını indirmişti.

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırı gerçekleştirdiği, kullanımda olmayan eski gümrük sahası, Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Faruk Gezen Hudut Karakol Komutanlığı sınırları içerisine alındı.

DEV TÜRK BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKİLDİ

Suriye'nin Kamışlı kentinin Türkiye'ye en yakın noktası olan alana, gerekli önlemlerin alınmasının ardından, 30 metre uzunluğunda bir bayrak direği yerleştirildi ve dev Türk bayrağı göndere çekildi.