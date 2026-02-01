Milyonlarca yatırımcı elindeki parayı değerlendirmek için farklı yatırım araçlarına yöneliyor. Son günlerde rekorlar kıran altın ise yatırımcıların dikkatini çekiyor.
Selçuk Geçer’den altın yatırımcılarına tavsiye: Bunu yaparsanız kazanan taraf olursunuz
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, altındaki düşüş sonrası panik yapan yatırımcılara uyarıda bulunarak, "Uzun vadeli düşünün. Hatta aldığınız fiyatı da unutun. Bunu yaparsanız kazanan taraf olursunuz" ifadelerini kullandı.Süleyman Çay
Fakat FED kararı sonrası sert yükseliş yaşayan altında bir anda ani düşüşler gözlemlendi. Bu düşüşler ise panik satışlarına neden oldu. 8 bin TL seviyelerini gören gram altın son olarak 7 bin 400 TL’de işlem görüyor.
Pek çok yatırımcı ise gram altındaki düşüş sonrası ne yapacağını merak ediyor. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer YouTube canlı yayınında altın yatırımcılarına tavsiyede bulundu.
8 bin liradan alıp, 6 bin liraya geldiği için panikleyen yatırımcılara Geçer, “Ya da satmadım keşke satsaydım. Kafasından uzaklaşın arkadaşlar. Boş verin gelirse gelsin. Siz aldınız bir yatırım yaptınız. Uzun vadeli bir tasarruf elde ettiniz. Onu bırakın orada kenarda tutun. Hatta aldığınız fiyatı da unutun. Bunu yaparsanız kazanan taraf olursunuz” ifadelerini kullandı.
Gramın 140 TL olduğu dönemde yükseleceğini dediğini hatırlatan Geçer şu ifadeleri kullandı:
“Bakın altının gramı 140 lirayken size yükselecek dediğimde bazıları inanmamıştı. 140, 150 liralardan gram altın alıp kenara atanlar vardı. 8 bin lirayı gördüler ya da bugün düşmüş haliyle 6 bin 700 lirayı gördüler. 140 liradan alıp 6.700 liraya gelen altın fiyatını gördüler. Dolayısıyla onların kafaları rahat. Sizin de kafanızın rahat olmasını istiyorsanız olaylara mutlaka ama mutlaka uzun vadeli bakın.”
Piyasada altın fiyatları ise şu şekilede:
Gram altın: 7 bin 400 TL
Çeyrek altın: 12 bin 68 TL
Yarım altın: 124 bin 136 TL
Tam altın: 48 bin 88 TL
NOT: Haberde yer alan bilgilerde herhangi bir yatırım tavsiyesi bulunmamaktadır.