Selçuk Geçer’den altın yatırımcılarına tavsiye: Bunu yaparsanız kazanan taraf olursunuz

8 bin liradan alıp, 6 bin liraya geldiği için panikleyen yatırımcılara Geçer, “Ya da satmadım keşke satsaydım. Kafasından uzaklaşın arkadaşlar. Boş verin gelirse gelsin. Siz aldınız bir yatırım yaptınız. Uzun vadeli bir tasarruf elde ettiniz. Onu bırakın orada kenarda tutun. Hatta aldığınız fiyatı da unutun. Bunu yaparsanız kazanan taraf olursunuz” ifadelerini kullandı.