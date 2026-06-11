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Kaynak: AA

Yozgat E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan infaz koruma memurları, tesisin çatı katından düşen yaralı bir baykuş fark etti. Hayvanın durumunu gören memurlar, vakit kaybetmeden yetkililere bilgi verdi.

İhbarın ardından cezaevine İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi sevk edildi. Yaralı kuşu güvenli bir şekilde muhafaza altına alan jandarma ekipleri, bakım ve tedavi işlemlerinin yapılması amacıyla hayvanı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Yaralı baykuşun gerekli tüm tıbbi tedavilerinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuşarak yeniden doğal ortamına salınacağı bildirildi.