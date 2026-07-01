Kaynak: İHA

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde, ilkbahar ve yaz mevsimindeki yağışların ardından doğada kendiliğinden yetişmeye başlayan çayır mantarları, bölge sakinleri için hem önemli bir uğraş hem de sofraların vazgeçilmez bir besin kaynağı haline geldi.

İlçedeki yeşil alanlarda ve meralarda sıklıkla görülen çayır mantarlarını toplamak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde arazilere gidiyor. Yağışlı havanın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte meralarda adeta mantar bereketi yaşanıyor. Doğal ortamda yetişen mantarları toplayarak evlerinde tüketen yöre halkı, bu faaliyetin kendileri için köklü bir gelenek ve hobi olduğunu, doğal mantarların eşsiz bir lezzete sahip olduğunu ifade ediyor.

Doğadan 45 yıldır mantar topladığını belirten Ali Gürgen, yalnızca atalarından öğrendikleri ve emin oldukları türleri topladıklarını vurguladı. Bölgede sıkça bulunan mantar türlerine değinen Gürgen, vatandaşları şu sözlerle uyardı:

"Bilmediğimiz mantarı toplamıyoruz. Zehirli çeşidi çok. Bilen toplasın. Bilmeyen kesinlikle toplamasın. Dağ mantarı da lezzet yönünden iyidir. Köy göçüren, kayış kıran denilen mantarların hepsi birbirine benziyor. Bilmediğiniz mantarı toplamayın da yemeyin de. Vatandaş bildiği mantardan kültür mantarından yesin."