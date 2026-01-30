YouTube, 2026 yılıyla birlikte platformdaki düşük kaliteli yapay zeka içeriklerine karşı daha sert adımlar atmaya başladı. Yapılan yeni temizlik kapsamında, AI slop olarak adlandırılan tekrar eden, spam niteliği taşıyan ve izleyiciyi yanıltan içeriklerin bulunduğu birçok kanalın kapatıldığı veya videolarının kaldırıldığı bildirildi.

Raporlara göre bu süreçte en az 16 büyük kanal ya tamamen silindi ya da tüm içerikleri platformdan kaldırıldı. Söz konusu kanalların toplam izlenme sayısının yaklaşık 4,7 milyara ulaştığı ifade ediliyor. Bu durum, yapay zekayla üretilmiş içeriklerin ne kadar hızlı yayıldığını da gözler önüne serdi.

YouTube yönetimi, yapay zekanın yaratıcı üretim için kullanılabileceğini ancak düşük kaliteyle üretilen seri üretim videoların platformu doldurmasının engelleneceğini belirtiyor. Şirket, spam ve clickbait içeriklere karşı kullanılan denetim sistemlerinin artık yapay zeka videoları için de devreye sokulduğunu vurguluyor.

Son dönemde özellikle otomatik üretilmiş hikaye videoları, sahte film fragmanları ve birbirinin kopyası içerikler kullanıcılar arasında ciddi eleştirilere neden olmuştu. İzleyiciler, platformun öneri sisteminde bu tür videoların sıkça karşılarına çıkmasından şikayet ediyordu.

Uzmanlar ise bu adımın, yapay zekanın içerik üretiminde tamamen yasaklanması anlamına gelmediğini, ancak kalite ve güvenilirlik açısından daha sıkı bir denetim döneminin başladığını söylüyor. Önümüzdeki süreçte YouTube’un, yapay zeka ile üretilen içeriklere yönelik yeni kurallar getirmesi de bekleniyor.