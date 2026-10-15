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Kaynak: Haber Merkezi

YouTube, video, müzik ve podcast hizmetlerinin ardından sesli kitapları da Premium aboneliğine eklemeye hazırlanıyor. The Wall Street Journal'ın haberine göre şirket, lisanslı sesli kitapları platforma getirmek amacıyla büyük yayıncılarla görüşüyor.

Anlaşmaların tamamlanması halinde Premium kullanıcıları, sesli kitaplara mevcut üyelikleri üzerinden erişebilecek. Böylece YouTube, Spotify ve Amazon'un Audible hizmetinin de yer aldığı sesli kitap pazarına giriş yapacak.

Sesli kitapların doğrudan Premium paketine dahil edilmesi halinde kullanıcıların bu içerikler için ayrı bir abonelik satın almasına gerek kalmayabilir. Ancak sunulacak kitap kataloğunun kapsamı, yayıncılarla yapılacak anlaşmalara göre şekillenecek.

2027'DE GELEBİLİR

Yayıncılarla görüşmelerin devam etmesi nedeniyle özelliğin kesin çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Mevcut iddialara göre sesli kitaplar 2027 yılında YouTube Premium kullanıcılarına sunulabilir.

Hizmetin hangi ülkelerde kullanıma açılacağı ve hangi eserlerin katalogda yer alacağı ise şimdilik bilinmiyor.