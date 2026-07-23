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Kaynak: DHA

Yangın, Cizre-Silopi kara yolunda meydana geldi. Silopi yönüne ilerleyen 63 ZF 77 plakalı, içinde yolcusu olmayan otobüsün motor bölümünden dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.