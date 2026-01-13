YÖK, gönderdiği skandal genelge ile üniversitelere cuma ayarı çekti. Cuma saatiyle çakışan derslerin saatleri konusunda yeniden planlama yapılmasını istedi. YÖK her ne kadar bu genelgeyi Anayasa'nın 24. maddesinde yer alan 'din ve vicdan özgürlüğüne' dayanarak yayımlasa da bu genelgenin Anayasa'nın 2. maddesinde yer alan "demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir" ilkesine açıkça aykırı olduğu görülüyor.

SKANDAL GENELGE ANAYASA İLE AÇIKÇA ÇELİŞİYOR

YÖK'ün yayımladığı bu genelge, kamu düzeni ve eğitim takviminin dinî bir ibadete göre yeniden düzenlenmesi, dinin kamusal alanın organizasyonunda belirleyici hâle gelmesine yol açarak laikliğin “din ve devlet işlerinin ayrılığı” ilkesini de zedeleyici nitelikte. Ayrıca yalnızca cuma namazına ilişkin özel bir düzenleme yapılması, farklı inanç grupları karşısında eşitlik ve tarafsızlık ilkesinin de ihlal edildiği iddiasını gündeme taşımakta.