Henüz genç yaşına rağmen ekranların dikkat çeken isimleri arasına giren oyuncu, Kader Oyunları, Son Nefesime Kadar ve Maraşlı gibi sevilen dizilerdeki performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Şimdilerde ise kalbini futbola kaptırmış görünüyor.
Rapçi Çakal ile anılıyordu: Türkü Su Demirel’in kalbini Beşiktaşlı yıldıza kaptırdığı ortaya çıktı
Başarılı projelerdeki performansıyla adından söz ettiren genç oyuncu Türkü Su Demirel, bu kez kariyeriyle değil özel hayatıyla gündeme geldi. Demirel, bir süredir rapçi Çakal ile adı aşk iddialarında anılıyordu. Gerçek bambaşka çıktı. Bakın güzel oyuncu kiminle görüntülendi.
BEŞİKTAŞLI FUTBOLCUYA GÖNLÜNÜ KAPTIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Kulislere yansıyan bilgilere göre Türkü Su Demirel’in, Beşiktaş’ın genç ve başarılı kalecisi Emre Bilgin ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. İkili, Kuruçeşme’de sabaha kadar süren eğlencenin ardından objektiflere yakalandı.
Kendilerine yöneltilen “İlişkiniz hayırlı olsun” sözleri karşısında kısa ve net bir yanıt veren ünlü çift, sadece “Teşekkür ederiz” demekle yetindi.
RAPÇİ ÇAKAL İLE ADI AŞK İDDİALARINA KARIŞMIŞTI
Rap müziğin popüler isimlerinden Çakal ile Türkü Su Demirel’in adının aşk dedikodularına karışmış magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.
GERÇEK BAŞKA ÇIKTI
Güzel oyuncunun meğer kalbini Beşiktaş’ın başarılı kalecisi Emre Bilgin’e kaptırdığı ortaya çıktı.
TÜRKÜ SU DEMİREL KİMDİR?
3 Ağustos 1998’de İzmir’de dünyaya gelen Türkü Su Demirel, aslen Iğdırlı. İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu olan Demirel, Sinema Güzeli Yarışması’nda birincilik elde etti.
Oyunculuk kariyerinde 2018-2019 yıllarında Muhteşem İkili dizisinde Yasemin, 2021 yılında ise Maraşlı dizisinde Behiye karakterine hayat verdi.
EMRE BİLGİN KİMDİR?
Beşiktaş'ta profesyonel futbolcu olduktan sonra 61 numaralı formayı giymeye başlayan genç oyuncu Emre Bilgin ikinci Süper Lig maçına çıkma başarısı gösterdi.
Kaleci mevikisinde görev yapan Emre Bilgin Bayrampaşa Demirspor altyapısında başladığı futbol macerasında daha sonra Beşiktaş kulübünün altyapısına geçti.
Milli takım düzeyinde de mücadele eden Emre Bilgin Türkiye milli takımların genç katerorilerinde forma şansı elde etti.
Türkiye U15, U16 ve U19 milli takımlarında olmak üzere toplamda 19 maça çıktı.
EMRE BİLGİN KAÇ YAŞINDA?
Emre Bilgin 24 Şubat 2004 tarihinde dünyaya geldi. 22 yaşındaki genç oyuncu kendisi gibi genç oyuncu olan Türkü Su Demirel ile aşk yaşıyor.