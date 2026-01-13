Rapçi Çakal ile anılıyordu: Türkü Su Demirel’in kalbini Beşiktaşlı yıldıza kaptırdığı ortaya çıktı

Henüz genç yaşına rağmen ekranların dikkat çeken isimleri arasına giren oyuncu, Kader Oyunları, Son Nefesime Kadar ve Maraşlı gibi sevilen dizilerdeki performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Şimdilerde ise kalbini futbola kaptırmış görünüyor.