İstanbul Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nda, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi’nde görev yapan kadın hakim, savcı olduğu öğrenilen eski eşi tarafından adliye binası içerisinde silahlı saldırıya uğradı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Silahlı saldırıda ağır yaralanan hakim, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ayaklarından vurulduğu öğrenilen kadın hakimin sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

GÖZALTINA ALINDI

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren savcı ise olayın ardından güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, adliyede güvenlik önlemleri artırıldı.