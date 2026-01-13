Vatandaşlar neredeyse hemen her gün art arda gelen zamlar sebebiyle isyanda. Asgari ücrete yapılan yüzde 27 zamla açlık sınırının altında 28.075 TL olarak açıklanan rakama tepki gelmeye devam ediyor. Asgari ücretin altında kalan 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşına yaklaşık bin lira ek zam yapıldı.

AKP'li Şamil Tayyar, beklentileri boşa çıkan emekli, memur ve asgari ücretliye TGRT canlı yayınında önemli haberi verdi.

EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLİYE BÜYÜK ZAMMI AÇIKLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yeni yılda piyasalardaki para akışının rahatlayacağı yönündeki açıklamalarını değerlendiren Tayyar, Şimşek'in ifadelerinden açlık sınırının altında kalan emekli ve asgari ücretliye yapılacak büyük zam için tarihi duyurdu.

Türkiye'nin 5 yıldır kötü giden ekonomiyle mücadele ettiğini hatırlatan Şamil Tayyar, koşulların dar ve sabit gelirlilerin bütçesinde ciddi tahribata yol açtığını ifade etti. Tayyar, yeni süreçte çok daha önemli reformlara ihtiyaç duyulduğunu belirterek maaşlardaki iyileşmenin Temmuz’da yapılacak ikinci bir asgari ücret artışı ve seyyanen zamla onarılamayacağını kaydetti.

EMEKLİ, MEMUR VE ASGARİ ÜCRETLİLER İÇİN TARİH VERDİ

Asıl düzenlemeler için 2027'yi işaret eden Şamil Tayyar, emekli, memur ve asgari ücretliler için ciddi artışların yapılacağını ve seyyanen zammın da bu pakete dahil olacağını duyurdu. Tayyar, bu yıl sıkı para politikasının etkilerinin süreceğini, gerçek rahatlamanın ise 2027’de hissedileceğini ifade etti.

Tayyar, aynı tarihi daha önce de sosyal medya hesabından da paylaşmıştı. Şamil Tayyar, paylaşımında, iktidarın yarattığı ekonomik krizin enkazından kurtulmaya başladığını ifade etmiş, Erdoğan'ın 2027 seçim hamlesini hamlesini deşifre etmişti.

Kasım 2027 olası erken seçim tarihini hatırlatan Şamil Tayyar, emeklinin beklediği ek zam düzenlemesinin sandığa bağlı olduğunu vrugulamıştı.

Tayyar, "Emeklileri derin yoksulluğun pençesinden kurtaracak seyyanen zam gibi iyileştirici ek düzenlemelerin 2027 yılında yürürlüğe sokulması planlanıyor. SSK/Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri arasındaki zam farkının giderilmesi konusu da değerlendiriliyor.... Seçime doğru tüm siyasi hesaplar altüst olur" dedi.