Altın ve gümüş Küresel piyasalarda geçen yıl rekor üstüne rekor kıran 2026 yılına da hızla girdikten sonra bir birkaç günlüğüne durulan ancak ABD’de federal savcıların ABD Merkez Bankası Fed’in Washington DC’deki genel merkez binasında yürütülen ve maliyeti 2,5 milyar doları bulan yenileme çalışmalarıyla ilgili soruşturmanın başlamasıyla rekor kırmaya devam ediyor.
İslam Memiş'ten altın uyarısı: Canlı yayında açıkladı
Altın yatırımcıları piyasaları takip etmeye devam ediyor. Yeni yıla hızlı girerken hem altın hem de gümüş fiyatlarından yeni rekorlar da art arda geldi. Altın uzmanı İslam Memiş ons altın ve gram altın için yeni tahminlerini açıkladı. Memiş'in "orta vadeli yatırımcı olun" tavsiyesi de dikkat çekti.
ABD'nin İran'a müdahale tehdidi ve Donald Trump'ın Grönland'ın ele geçirilmesine yönelik askeri planlarından söz etmesi, jeopolitik risklerin yükselmesi altın ve gümüş fiyatlarındaki yükselişi desteklerken değerli metaller piyasaları için yaptığı tahmin ve analizleri işaret eden İslam Memiş'ten TGRT canlı yayında dikkat çeken bir açıklama geldi.
Altın ve gümüş için Haziran ayına kadar yükseliş, Haziran ayından sonra ise durgunluk beklediğini duyuran İslam Memiş'in "ilginç bir şey oldu" diyerek yaptığı açıklamalar dikkat çekti.
Değerli metallere yatırım yapanları uyararak hem altın hem de gümüş fiyatlarında ciddi düşüşler olacağını duyuran İslam Memiş "Haftanın ilk işlem günündeyiz. Gram altın ve ons altında yeni bir rekor denemesi var. Geçen hafta jeopolitik gerilim vardı piyasalarda, bu taraf fiyatlanmıştı. Gözümüz İran'da, Amerika müdahale edecek mi, sokak eylemleri devam ediyor kaygısı vardı. Ama bu sabaha karşı ilginç bir şey oldu" ifadelerini kullandı.
Fed Başkanı Jerome Powell kameraların önüne geçerek çok sert bir açıklama yaptığını hatırlatan Memiş "Fed Başkanı Powell dedi ki, ben Adalet Bakanlığı'ndan bir celp aldım, beni mahkemeye vermişler ve özellikle Trump'ın Fed binasını yenilemekle alakalı yerinde keşifler yapmıştı, yine ağır tamamlarda bulunmuştu. Sanırım bununla ilgili bir celp gitmiş Fed Başkanı Powell'a. Fed başkanı Powell da suskunluğunu bozdu; ben bağımsız bir Merkez Bankası başkanıyım, Fed bağımsızdır, görev sürem dolana kadar görevin başındayım, birçok Amerikan başkanıyla çalıştım ve tutumumuzdan taviz vermedik gibi açıklamalar yaptı." dedi.
Powell'ın yaptığı açıklamayı değerlendiren İslam Memiş'in "FED Başkanı'nın mahkemeye verilmesi, Fed Başkanı Powell'ın sert açıklamalar yapması altın ve gümüş fiyatlarında yeni rekor denemelerine neden oldu" değerlendirmesi dikkat çekti.
İslam Memiş, Hem ons hem de gram altın için 2026 yılı hedeflerini koruduğunu belirtti. Memiş "Ons altında yılın ilk yarısında 4 bin 800 - 4 bin 880 Dolar, gram altın ise 8.000 TL seviyesi hedef konumunda" diyerek, 2026 yılının ilk 6 ayı için yükseliş, ikinci 6 ayı için ise gerileme öngörüsünü tekrarladı.
Yatırımcılara "orta vadeye odaklanın" çağrısı yapan İslam Memiş, kısa vadeye odaklanıldığında çok belirsizlik olduğunu ifade ederek "Neyin olduğu belli değil." dedi. Her hafta yükselişlerden bahsedildiğini kaydeden Memiş "Ama mesela Rusya Ukrayna tarafından gelen haber akışları da bu sefer düşüşlere neden olabilir. O yüzden orta vadeye ana trende odaklanmak faydalı bence." tavsiyesinde bulundu.