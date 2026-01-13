İslam Memiş'ten altın uyarısı: Canlı yayında açıkladı

Fed Başkanı Jerome Powell kameraların önüne geçerek çok sert bir açıklama yaptığını hatırlatan Memiş "Fed Başkanı Powell dedi ki, ben Adalet Bakanlığı'ndan bir celp aldım, beni mahkemeye vermişler ve özellikle Trump'ın Fed binasını yenilemekle alakalı yerinde keşifler yapmıştı, yine ağır tamamlarda bulunmuştu. Sanırım bununla ilgili bir celp gitmiş Fed Başkanı Powell'a. Fed başkanı Powell da suskunluğunu bozdu; ben bağımsız bir Merkez Bankası başkanıyım, Fed bağımsızdır, görev sürem dolana kadar görevin başındayım, birçok Amerikan başkanıyla çalıştım ve tutumumuzdan taviz vermedik gibi açıklamalar yaptı." dedi.