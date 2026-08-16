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Türkiye’de ekonomik koşullar ve gelir dağılımındaki eşitsizlik, çocukların eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimini de etkiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verileri, milyonlarca ihtiyaç sahibinin temel hizmetlerden yararlanabilmek için sosyal desteklere ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, ailesinin yanında temel ihtiyaçları karşılanamayan çocukların yanı sıra eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için şartlı sosyal destek alanların sayısı da dikkat çekici seviyelere ulaştı.

1,8 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE ŞARTLI YARDIM

Yoksulluk riski altındaki ailelerin çocuklarını düzenli olarak okula göndermeleri ve sağlık kontrollerini yaptırmaları koşuluyla sağlanan “Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları”nın 2026'nın ilk yarısındaki bilançosu belli oldu.

Ocak-haziran döneminde 1 milyon 866 bin 245 ihtiyaç sahibine bu kapsamda destek sağlandı. Yapılan şartlı nakit transferlerinin toplam tutarı ise 1 milyar 864 milyon 355 bin 327 TL olarak kayıtlara geçti.

55 BİN 711 ÇOCUK RİSK ALTINDA

Veriler, farklı nedenlerle risk altında bulunan çocuklara ilişkin tabloyu da ortaya koydu. Sokakta çalıştırılan veya dilendirilen, okula devam sorunu yaşayan ya da istismar riskiyle karşı karşıya olduğu değerlendirilen çocukların sayısı 30 Haziran 2026 itibarıyla 55 bin 711'e ulaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekiplerinin okullarda gerçekleştirdiği ziyaretlerde ise 68 bin 854 çocuğun “risk altında” olduğu tespit edildi.