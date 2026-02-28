YÖK tarafından yapılan resmi duyuruda, “denklik” ve “yatay geçiş” işlemlerine yönelik iki ayrı yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ifade edildi.

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği’nde yapılan düzenlemeyle, eğitim alınan programın dili başvuru sahibinin ana diliyle örtüşüyorsa dil yeterlilik belgesi artık talep edilmeyecek. Aynı şekilde dil ve edebiyat bölümlerinde okuyanlardan istenebilen yabancı dil puanı da, alanın dili başvuru sahibinin ana diliyle aynıysa aranmayacak. Bu değişikliklerle dil sınavı zorunluluğu ortadan kalktı ve denklik işlemleri daha hızlı ve kolay bir sürece kavuştu.

Yatay geçişlerde başarı eşiği 80’den 90’a yükseltildiYükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’te de önemli değişiklikler yapıldı.

Açıklamaya göre yönetim kurulları yatay geçiş kararlarını verirken mezuniyet için zorunlu olan tüm dersler üzerinden kıyaslama yapacak; yalnızca kredi toplamı değil, programın çekirdek zorunlu derslerinin uyumu esas alınacak. Yatay geçiş için başarı baraj puanı 80’den 90’a çıkarıldı. Tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim veren yükseköğretim kurumlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler, ilgili üniversitenin kendi dil sınavından başarılı olmalı ya da YÖK tarafından tanınan ulusal/uluslararası sınavlardan yeterli puan almalıdır. Öğrenciler, kayıtlı oldukları sınıftan daha alt sınıflara geçiş yapamayacak.

Yatay geçiş başvurularının değerlendirme sonuçları puan sıralamasına göre liste halinde açıklanacak. Asıl ve yedek adaylar eşit sayıda belirlenecek. İntibak işlemleri yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte diğer öğrencilerle eş zamanlı başlayacak.

Yurt dışında devam zorunluluğu bulunmayan programlarda öğrenim görenler Türkiye’deki örgün programlara yatay geçiş hakkından yararlanamayacak. Yurt dışından başvuran adaylar, eğitim boyunca ilgili ülkede fiilen bulunduklarını pasaport veya e-Devlet gibi resmi belgelerle ispat etmek zorunda kalacak.

Yurt dışından gelen öğrenciler çift anadal yapmak istediklerinde de diğer öğrencilerle aynı koşullara tabi tutulacak. Bunun yanı sıra anne, baba ya da eşinin devlet memuru olması durumunda görev bitiminde, işçilik durumunda ise kesin dönüş halinde; öğrenci en az bir yıl öğrenim görmüş ve yıl sonu sınavlarını başarmışsa “kontenjan dışı değerlendirme” imkânı tanınabilecek. Ancak bu durumda da diğer genel şartların sağlanması zorunlu olacak.