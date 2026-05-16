Terör suçları, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocuk istismarı ve uyuşturucu ticareti gibi ağır suçlardan hüküm giyenler aftan yararlanamayacak. Sahte belgeyle kayıt yaptıranlar ile terör örgütleri veya millî güvenliğe tehdit oluşturan yapılarla bağlantısı sebebiyle ilişiği kesilenler de kapsam dışında tutulacak.

UZAKLAŞTIRMA KAPSAMI GENİŞLİYOR

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre, taslakta üniversitelerde disiplin cezalarına ilişkin yeni düzenlemeler de yer alıyor. Terör propagandası yapmak, örgüt adına faaliyet yürütmek ya da şiddet ve nefret içerikli afiş, pankart ve bildiriler dağıtmak gibi fiillere bir yarıyıl uzaklaştırma cezası verilmesi öngörülüyor.

YATAY GEÇİŞ HAKKI TANINACAK

Düzenlemeyle daha önce öğrenci affından yararlanamayanlar ile 1 Temmuz 2022 sonrası kendi isteğiyle kaydını sildirenler de yeniden başvuru yapabilecek. Öğrenciler, puanlarının yeterli olması hâlinde aynı puan türündeki farklı programlara geçiş yapabilecek. Ayrıca aftan yararlanarak kayıt yaptıranlara Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul Üniversitelerinin açık öğretim programlarına yatay geçiş hakkı tanınacak.