Gaziantep'te polis ekiplerince yapılan operasyonda 6 adet ruhsatsız silah ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik operasyon yapıldı.

Operasyon çerçevesinde baskın yapılan bir adreste arama yapıldı. Aramalar sonucunda ruhsatsız 4 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 4 adet şarjör ve 89 adet fişek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.