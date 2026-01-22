Suriye’nin kuzeyinde Şam yönetiminin terör örgütü PKK'nın uzantısı SDG'ye yönelik başlattığı operasyonlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine taşındı.

Meclis kürsüsünde söz alan DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, bölgedeki gelişmeleri değerlendirirken Türkiye'nin izlediği politikaları eleştirdi.

"TÜRKİYE BU SİRKİN CAMBAZI"

Suriye sahasındaki aktörlerin rollerine değinen Tanhan, operasyon sürecine dair sert ifadeler kullandı. Konuşmasında dış güçlerin etkisine dikkat çeken Tanhan şu ifadeleri kullandı:

"Rojava'nın demokratik ışığının söndürülmesine kimse, Kürt halkı izin vermeyecektir. Zulüm varsa direniş de olur elbette, saldırı varsa mücadele de olacaktır ve olmaya da devam ediyordur. Son olarak, Şara'ya Şam yolunu açan İngiltere, Şara'ya Beyaz Saray'da icazet veren ABD, Şara'yı Bakü üzerinden finanse eden ise İsrail ve maalesef bu sirkin cambazı da Türkiye."

"KÜRTLER OLMAZSA TÜRKİYE VASAT BİR ÜLKE OLURDU"

Tanhan, Türkiye'nin geleceğinin Kürt meselesiyle olan bağına vurgu yaparak, Kürtlerin dışlandığı bir tablonun Türkiye'yi bölgesel düzeyde geriye götüreceğini savundu. Tanhan’ın konuşmasındaki dikkat çeken diğer başlıklar şöyle:

"Türkiye Kürtler olmazsa vasat bir Orta Doğu ülkesi olarak kalacak. Türkiye Kürtleri kazanmazsa eğer Türkleri de kaybedecektir. Kürtler bu ülkenin ya zayıf karnı olarak kalacak ya da güçlü yanı olarak kalacaklar. Türkiye artık Kürtlerin de devleti olmalı. Şahımerdan Hazreti Ali'nin dediği gibi mazlumun zalimden öcünü aldığı gün, şüphesiz zalimin zulmettiği günden daha çetin olacaktır."

"YA BÖLGESEL GÜÇ YA DA MEZE OLACAKLAR"

ABD Başkanı Trump’ın açıklamalarına da atıfta bulunan Mardin Milletvekili, Türk ve Kürt halklarının birlikte hareket etmesi gerektiğini belirterek, "Yani Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dediği 'Suriye'yi aldınız.' ifadesi cambaza bak hikâyesinden başka bir şey değildir. Şu sonucu unutturmamak lazım: Türkler ve Kürtler ya eşitlenerek bölgesel güç olacaklar ya da ayrışarak bölgesel meze olacaklar." değerlendirmesinde bulundu.