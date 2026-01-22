Milli Savunma Bakanlığı'ndan 2026 celp ve sevk tarihleri için beklenen açıklama nihayet geldi! Yılın ilk celp döneminde vatani görevini yerine getirmek üzere gün sayan binlerce genç, Bakanlığın yaptığı duyuru sayesinde silahaltına alınma tarihini öğreniyor.
Bedelli askerlik yerleri açıklandı: İşte 2026 askerlik yeri sorgulama ekranı…
26 Ocak bedelli askerlik için geri sayım bitti! MSB’nin açıkladığı takvime göre başvuru ve ödeme tamamlayan yükümlüler, birliklerini e-Devlet’ten öğrenecek. Sınıflandırma sonuçları, sevk tarihleri, celp değişikliği ve teslim detayları merak ediliyor. İşte detaylar…
2026'da askere gidecek adaylar, e-Devlet üzerinden askerlik yeri sorgulama ekranını sık sık kontrol ediyor.
Bu yıl silahaltına alınacak binlerce aday, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nün (ASAL) açıklamalarını yakından izliyor.
Bugün yapılan resmi duyuruyla 2026 sevk tarihleri ve bedelli askerlik yerleri netleşti. Er adayları, e-Devlet sistemi aracılığıyla kişisel bilgilerini kolayca görüntüleyebiliyor.
2026 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI
Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre; 2026 yılında bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları belli oldu:
Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerleri belirlendi.
Sonuçlarınızı e-Devlet kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması üzerinden öğrenebilirsiniz.
E-DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI
Adaylar, herhangi bir evrak beklemeden şu adımları takip ederek askerlik yerlerini öğrenebilir:
e-Devlet Kapısı'na T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.
Arama kısmına "Milli Savunma Bakanlığı" veya "Askerliğim" yazın.
Karşınıza çıkan ekranda "Sınıflandırma Sonucu" veya "Celp Bilgileri" bölümünden eğitim birliğinizi, celp döneminizi ve sevk tarihinizi görüntüleyin.
2026 BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
05 Şubat 2026
05 Mart 2026
02 Nisan 2026
04 Haziran 2026
02 Temmuz 2026
06 Ağustos 2026
03 Eylül 2026
01 Ekim 2026
05 Kasım 2026
03 Aralık 2026
BEDELLİ ASKERLİK NEDİR?
Bedelli askerlik, Türkiye'de zorunlu askerlik hizmetinin bir alternatifi olarak uygulanan bir sistemdir. Askerlik çağına girmiş Türk vatandaşı erkek yükümlüler, belirli şartları taşıdıkları takdirde yüksek bir bedel (ücret) ödeyerek temel askerlik eğitimini (genellikle 1 ay/28-32 gün) tamamlayıp askerlik görevini kısa sürede bitirebilirler.
Resmi tanımıyla (7179 sayılı Askeralma Kanunu'na göre):
Kanunda belirtilen yararlanma şartlarını taşımak kaydıyla, bedelli askerliğe seçilenlerin belirlenen bedeli ödemesi ve temel askerlik eğitimi yapması şartıyla yerine getirilen askerlik hizmetidir.
Bedelli askerlik ücreti: 2026 yılı için 333.089,04 TL (memur aylık katsayısına göre Ocak-Haziran dönemi geçerli; Temmuz'da yeniden güncellenebilir).
Süre: Toplam yaklaşık 32 gün (28 gün temel eğitim + yol ve izin günleri).
Başvuru şartları (MSB resmi sitesine göre):Askerlik çağına girmiş olmak (yaş sınırı yok).
Fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak.
Sağlık muayenesinde "Askerliğe Elverişlidir" kararı alınmış olmak.
Kura/sınıflandırma sonrası bedelli hakkı elde edip vazgeçmemiş olmak.
Nasıl yapılır?: e-Devlet üzerinden başvuru, ödeme tamamlandıktan sonra celp/sevk dönemi belirlenir. Temel eğitim birliğine gidilir, eğitim bitince terhis olunur.
Normal askerlik süresine (6-12 ay) kıyasla çok daha kısa; ancak yüksek maliyetli.
Bu sistem, 2019'dan beri kalıcı hale getirildi ve dönemsel olarak ücret/şartlar güncelleniyor. En doğru ve güncel bilgi için Milli Savunma Bakanlığı (msb.gov.tr/Askeralma) sitesini veya e-Devlet'i kontrol edebilirsiniz...