İstanbul’da yerel sağanaklara dikkat: AKOM'dan uyarı geldi

Açıklama Geldi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava durumu tahminini açıkladı.
AKOM açıklamasında, “Sıcaklıkların yeni haftaya kadar mevsim normalleri civarında, zaman zaman 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, hafta sonuna kadar gökyüzünün parçalı ve çok bulutlu olacağı, gün içinde ise aralıklarla yerel sağanak yağışların görülebileceği belirtildi.
Haftalık hava tahmin raporu da paylaşıldı. İşte detaylar...
23 Ocak Cuma
Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu bir hava bekleniyor.
24 Ocak Cumartesi
Parçalı bulutlu hava devam edecek.
25 Ocak Pazar
Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gece saatlerinde yağış ihtimali var.
26 Ocak Pazartesi
Pazartesi günü yağmurda artış olacak. Sağanak yağmurlu bir hava bekleniyor.
27 Ocak Salı
Sağanak yağmurlu havanın şiddetini arttırması bekleniyor.
28 Ocak Çarşamba
Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.