Anasayfa Gündem İstanbul’da yerel sağanaklara dikkat: AKOM'dan uyarı geldi

İstanbul’da yerel sağanaklara dikkat: AKOM'dan uyarı geldi

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğini açıkladı. Önümüzdeki günlerde şiddetli sağanak bekleniyor.

Açıklama Geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava durumu tahminini açıkladı.

AKOM açıklamasında, “Sıcaklıkların yeni haftaya kadar mevsim normalleri civarında, zaman zaman 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, hafta sonuna kadar gökyüzünün parçalı ve çok bulutlu olacağı, gün içinde ise aralıklarla yerel sağanak yağışların görülebileceği belirtildi.

Haftalık hava tahmin raporu da paylaşıldı. İşte detaylar...

23 Ocak Cuma

Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu bir hava bekleniyor.

24 Ocak Cumartesi

Parçalı bulutlu hava devam edecek.

25 Ocak Pazar

Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gece saatlerinde yağış ihtimali var.

26 Ocak Pazartesi

Pazartesi günü yağmurda artış olacak. Sağanak yağmurlu bir hava bekleniyor.

27 Ocak Salı

Sağanak yağmurlu havanın şiddetini arttırması bekleniyor.

28 Ocak Çarşamba

Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.

