Rojava’daki temaslarına başlayan DEM heyeti, PYD Eşbaşkanları Perwîn Yûsif ve Xerîb Hiso tarafından karşılandı.

ANF'de yer alan habere göre; Heyet, PYD Eş Başkanlık Konseyi Üyesi Aldar Xelîl, PYD Dış İlişkiler Eşbaşkanı Sema Bektaş, partinin Halklar İlişkiler Bürosu Eşbaşkanı Silêman Ereb ve partinin Genel Meclis üyesi Talet Yunis ile görüştü.

Heyetin ziyareti, 6 Ocak’tan bu yana Kürtlere yönelik saldırılar ve katliamların yaşandığı bir sırada gerçekleşti.

Temaslar basına kapalı olarak sürerken, görüşmelerin içeriğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.