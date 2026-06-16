Özgür Özel'in genel başkanlığının düşerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP Genel Başkan seçildiği 'mutlak butlan' kararının yankıları sürüyor.

Gazeteci Yılmaz Özdil, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki tartışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmelerde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özdil, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden yürüyen eleştirilere sert sözlerle tepki gösterdi.

'Mutlak butlan'ın ardından CHP'deki iç karışıklığa sert çıkan Özdil, Özgür Özel ve ekibine "Siz CHP'ye mi bağlısınız, koltuğa mı bağlısınız?" diye sordu.

Özdil, bazı CHP’li isimlerin geçmişte Kılıçdaroğlu’na destek verirken bugün eleştirmesini eleştirerek, “Koltuk verince ‘piro’, koltuk gidince ‘hain’ diyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“PROJE OLDUĞU ŞİMDİ Mİ AKLINIZA GELDİ?”

Kılıçdaroğlu’nun “proje” olduğu yönündeki iddialara değinen Yılmaz Özdil, bu söylemin yeni olmadığını söyleyerek, geçmişte bu yönde uyarılarda bulunduğunu hatırlattı. Özdil, parti içindeki bazı isimlerin zaman içinde söylem değiştirdiğine de dikkat çekti.

Özdil "Ben kendi payıma 2010 yılındaki kaset kumpasından itibaren "Guguk Kuşu" operasyonunu yazarken, uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak "Guguk Kuşu" operasyonunu anlatırken gıkınız çıkıyor muydu? Guguk kuşu yumurtaları siz değil misiniz ya?" dedi.

Özel'in açıklamalarına dikkat çeken Özdil "Diyor ki, "Kılıçdaroğlu kasetten bu yana projeymiş" diyor ya. 2020 yılında zaten Veli Ağbaba'ya söylemiştim, "Bu adam yalan söylüyor" demiştim, diyor. Umut Akdoğan ne diyor? Kılıçdaroğlu için "cahil" diyor. Burhanettin Bulut ne diyor? Kılıçdaroğlu için "Sarayın adamı, sarayın dili." Halbuki...

Ya CHP'nin gerçek evlatlarını yuvadan dışarı atıp bunları CHP'ye monte eden kimdi? Proje dedikleri Kılıçdaroğlu. Şimdi mi aklınıza geldi proje olduğu? Bugün sizi partiden ihraç edince "hain Kemal" dediğinize, daha dün sizi partiye monte ettiğinde "piro Kemal" demiyor muydunuz? Ya siz değil miydiniz o? Koltuk verince "piro", koltuk gidince "hain", öyle mi?" dedi

“PARTİYE Mİ, KOLTUĞA MI BAĞLISINIZ?”

Konuşmasında CHP içindeki tartışmaları ele alan Özdil, siyasetçilerin parti idealleri mi yoksa makamlar için mi hareket ettiğini sorgulayarak “Siz CHP’ye mi bağlısınız, koltuğa mı?” sözleriyle eleştirisini sürdürdü.

Özdil'in "Siz CHP'ye mi bağlısınız, koltuğa mı bağlısınız kardeşim? Siz Cumhuriyet Halk Partisi idealleri için, kurucu ayarlar için, 6 ok için mi siyaset yapıyorsunuz? Oturduğunuz koltuk için mi yapıyorsunuz?" ifadeleri dikkat çekti.

“SEÇİM SÜRECİNDE GERÇEKLER SÖYLENMEDİ”

Özdil, bazı CHP’li isimlerin seçim sürecine ilişkin sonradan yaptıkları açıklamalara da değinerek, “Kazanılamayacağını bildikleri halde kamuoyuna farklı mesajlar verildiğini” iddia etti.

Özgür Özel’in geçmişte Kılıçdaroğlu’na verdiği destek ile bugünkü açıklamaları arasında çelişki olduğunu belirten Özdil, parti içindeki söylem değişikliklerinin dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Özdil açıklamalarına şöyle devam etti

'KOLTUK VERİNCE PİRO, KOLTUK GİDİNCE HAİN'

"Gökhan Günaydın mesela kapının önüne konunca şimdi ne diyor? "Aslında 2023 seçiminde Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını hepimiz biliyorduk. Biz, kaybetmenin sorumluluğu bize yıkılmasın diye sustuk." Bir Ali Mahir Başarır ne diyor? "Bunun yalancı olduğunu zaten biliyorduk." Veli Ağbaba'ya da söylemiştim ben 2020 yılında yani.

Ya Kılıçdaroğlu'nun yanına mis gibi otururken, koltuklar sağlamken, CHP seçmenlerinin gözünün içine baka baka "yalan söyledik" diyorlar ya! Yalan söylediklerini söylüyorlar. Kazanamayacağını bile bile, sırf kendi koltuğumuz için "Kılıçdaroğlu kazanacak" dediklerini söylüyor. Sırf kendi koltukları sağlam olduğu için, yalancı olduğunu bile bile "piro" dediklerini söylüyor.

'KILIÇDAROĞLU'NA FETÖCÜ DİYOR'

Özgür Özel mesela Kılıçdaroğlu hakkında ne diyor? Şimdi "utanç verici" diyor. "Atanmış paralel" diyor. Yani paralel ne? "FETÖ'cü" diyor yani Kılıçdaroğlu'na. Kılıçdaroğlu bunlara "FETÖ'cü" diyor, Özgür Özel de buna "FETÖ'cü" diyor.

İyi de Kılıçdaroğlu'nun sağ koluyken Özgür Özel "Kılıçdaroğlu'nu eleştirenlerin üstünü kazıyın, ya AKP'li çıkar ya AKP trolü çıkar" diyen Özgür Özel değil miydi? Gözlüklü Özgür Özel değil miydi? Gözlüğü çıkarınca kimliğini çıkaranı ben hayatımda ilk defa Özgür Özel'de gördüm. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı oldu diye, kaybedeceğini bile bile aday gösterip, kameralar önünde mutluluktan hüngür hüngür ağlama pozları veren Özgür Özel değil miydi ya?"

Öte yandan CHP bugünkü grup tolantısını yapmayacak. Kılıçdaroğlu cephesinden konuyla ilgili "Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla" açıklaması geldi.

Özgür Özel cephesinden ise özellikle örgütlerden gelen yoğun destek sonrası teşkilatların yorgunluğunu göz önüne alınarak grup toplantısı yapılmaması kararının alındığı ifade edildi.

CHP içindeki tartışmaların önümüzdeki süreçte nasıl şekilleneceği merak konusu olurken, Özdil’in açıklamaları siyaset gündeminde yankı uyandırdı.