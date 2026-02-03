Yılmaz Özdil, Sözcü TV'de İpek Özbey'le Kırmızı Beyaz adlı programda enflasyon üzerinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özdil, bir ülkede en fazla enflasyonun 11 ay süreceğini belirtirken, 49 aydır enflasyon yaşanmasının Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını belirterek AKP iktidarı için "Yüz yıllık Cumhuriyet tarihinin en kötü yönetimi" açıklamasını yaptı.

'Enflasyon bilinçli bir tercih'

Enflasyonun bu iktidarın bilinçli bir tercihi olduğunu aktaran Özdil, “Enflasyonu özellikle düzeltmiyorlar, çünkü yoksulluk ne kadar derinleşirse AKP iktidarı o kadar kökleşiyor, iktidarda kalması kolaylaşıyor” ifadelerini kullandı.

Ülke insanın bilinçli şekilde ucuzlatıldığını dile getiren Özdil, “AKP’den önce uluslararası şirketlerin çalıştırdığı kişi sayısı Koç Holding’in beşte biri kadardı. Bugün sadece Alman sermayesinin istihdam ettiği kişi Koç Holding’in dört misli” olduğunu aktaran Özdil, ülkenin yetişmiş insanlarının yabancı sermayenin personeli haline getirildiğini belirtti.

'Enflasyon 49 aydır devam ediyor, 20 ay daha devam edecek'

Enflasyonun 49 ay boyunca devam ettiğini ve 20 ay daha devam edeceğini dile getiren Özdil, “Türkiye yumurta ihracatında dünyada üçüncü sırada. Bu güzel bişey olarak görülebilir ama biz yumrutanın tonunu 700 dolara satıyoruz. Polonya aynı yumurtanın tonunu 1200 dolara, Hollanda 1400 dolara satıyor” değerlendirmesini yaptı.

Yaş üzümde dünyanın en büyük 10. İhracatçısı olduğumuzu dile getiren Özdil üzümün tonunu 650 dolara sattığımızı söyledi. Aynı üzümü ABD’nin 2300 dolara sattığını belirtti.

Zeytinyağı ve narenciye gibi ürünlerde de benzer durumların yaşandığını belirten Özdil ,”Bu enflasyonla ülkeyi sömürge devleti haline getirdiler” dedi.

Enflasyonla önce emeği, insanı para etmez hale getirdiler, sonra o insanı ekmek bulamaz hale getirdiler açıklamasını yaptı.