Türkiye’de en az öğrenciye sahip üniversiteler hangileri? YÖK Başkan Vekili açıkladı…

Öğrenci sayıları neden önemlidir?

Öğrenci sayısı, üniversitelerin ve yükseköğretim sisteminin sürdürülebilirliği, kalitesi ve etkisini doğrudan etkiler.

Ana nedenler:

• Eğitim kalitesi: Çok düşük öğrenci sayısı (örneğin 5 bin altı), kaynakların verimsiz kullanılmasına, derslerin az öğrenciyle yapılmasına ve üniversite dinamizminin kaybına yol açar. Bu durum bazı Türkiye'deki devlet üniversitelerinde gözlenen bir sorundur.

• Öğretim elemanı başına düşen öğrenci oranı: Yüksek oran (örneğin Türkiye'de bazı alanlarda 100-200'lere varan) kaliteyi düşürürken, çok düşük oran da maliyeti artırır ve kaynak israfına neden olur.