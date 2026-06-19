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Gazeteci Yılmaz Özdil, yayımladığı videoda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki güç mücadeleleri, tasfiyeler ve parti yönetiminin medya ile olan ilişkilerine dair çok konuşulacak iddialarda bulundu. 2010 yılından bu yana partide bir "guguk kuşu" operasyonu yaşandığını savunan Özdil, kurucu değerlere ve altı ok ilkelerine bağlı kadroların adım adım tasfiye edildiğini öne sürdü.

"KILIÇDAROĞLU'NUN KÖTÜ ADAMI OLMASI ÖZGÜR ÖZEL'İ İYİ ADAM YAPMIYOR"

Özdil, mevcut Genel Başkan Özgür Özel hakkında dikkat çeken bir çıkış yaptı. Özdil, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun kötü adamı olması Özgür Özel'i iyi adam yapmıyor" diyerek, bugün Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren kadroların aslında geçmişte bizzat Kılıçdaroğlu tarafından partiye monte edilen "guguk kuşu yumurtaları" olduğunu iddia etti.

"PARTİ KASASINDAN 755 MİLYON LİRA ÖDENDİ"

Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin 2023 yılına kadar para karşılığında "aparat gazeteci" devşirdiğini ileri süren Yılmaz Özdil, bu durumun dönemin medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem tarafından da itiraf edildiğini hatırlattı.

Aynı yöntemin 2023'ten beri Özgür Özel tarafından da sürdürüldüğünü savunan Özdil, çarpıcı rakamlar paylaştı. Özdil; 2024, 2025 ve 2026 yıllarının ilk dört ayında, bazı televizyon kanalları ile gazetecilere CHP kasasından toplamda 755 milyon lira ödeme yapıldığını iddia etti.

KILIÇDAROĞLU'NA "İSİMLERİ AÇIKLA" ÇAĞRISI

Özgür Özel yönetiminin medyayı nasıl kiraladığını isim isim açıklayacağını belirten Özdil, bu yöndeki tespitlerin bizzat Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından yapıldığını dile getirdi. Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunan Özdil, şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu bir kez bu memleket hayrına iş yapmak istiyorsa bu paranın hangi gazetecilere, televizyonlara ve internet sitelerine kimler tarafından ödendiğini isim isim açıklamalı."

"Aparat" ve "kiralık" olarak tanımladığı gazetecilerin para karşılığında CHP seçmenini manipüle ederek yanılttığını savunan Özdil, bu isimlerin yakın zamanda yeniden Kılıçdaroğlu safına geçeceklerini ileri sürdü.

"SEÇMENİ YANILTIP PARTİYİ ELE GEÇİRDİLER"

2023 cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde arka planda yaşanan süreçlere de değinen Özdil, şu iddialarda bulundu:

"2023 seçimi öncesinde saray ile anlaşma yaptıklarını, 'Sen seçimi al, biz de partiyi alalım' diyerek anlaştıklarını, kaybedeceğini bile bile 'yüzde 60'la kazanacak' diyerek Kılıçdaroğlu'nu aday yaptıklarını, Kılıçdaroğlu'nu bertaraf edip partiyi ele geçirdiklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 'atı alıp Üsküdar'ı geçene kadar' bunları kullandığını, şimdi de bunları imha edip Kılıçdaroğlu'nu kullandığını anlattığımda CHP seçmeninin morali bozuldu."

Özdil, yaşanan bu gelişmelerin ardından sokakta CHP seçmeninin kendisini durdurduğunu, Kemal Kılıçdaroğlu konusunda haklı çıktığını belirterek kendisine "Şimdi ne yapacağız?" diye sorduklarını ifade etti.