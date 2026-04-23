Spor dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan ve geçmişten günümüze spor efsaneleri ile elit sporcular için en büyük onurlardan biri kabul edilen 26. Laureus Ödül Töreni, dün gerçekleştirildi.

Dünya genelinde yayınlanan ve sosyal medyada milyonlarca sporsever tarafından takip edilen törende, kadın ve erkek kategorilerinde yılın en başarılı sporcuları ödüllendirildi.

Paris Saint-Germain, “Yılın Takımı” ödülünün sahibi oldu. Şampiyonlar Ligi’nde Inter’e karşı elde ettiği tarihi zaferle Avrupa’nın zirvesine çıkan Fransız ekibi, 2025 yılında Ligue 1, Coupe de France ve Trophée des Champions şampiyonluklarıyla da dikkat çekti.

Başarı grafiğini yeni sezona da taşıyan PSG, UEFA Süper Kupa’yı kazanırken, Aralık ayında Flamengo’yu mağlup ederek FIFA Kıtalararası Kupa’yı da müzesine götürdü.

Bu başarılarıyla PSG, Manchester United, Barcelona, Bayern Münih ve Real Madrid’in ardından Laureus Yılın Takımı Ödülü’nü kazanan beşinci kulüp olarak tarihe geçti.