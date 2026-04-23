Dünya tarihinin en iyi 25 kalecisi açıklandı: Zirve şaşırtmadı

Futbol tarihine damga vurmuş efsane kalecilerin yer aldığı en iyi 25 file bekçisi belli oldu. Givemesport kaynaklı listede zirvede yer alan isim şaşırtmadı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
25. Hugo Lloris
24. Rinat Dasayev
23. Michel Preud'homme
22. Walter Zenga
21. Peter Shilton
20. Andoni Zubizarreta
19. Ricardo Zamora
18. Dino Zoff
17. Gilmar
16. Neville Southall
15. Sepp Maier
14. David Seaman
13. Dida
12. Pat Jennings
11. Alisson Becker
10. Gordon Banks
9. Thibaut Courtois
8. Edwin van der Sar
7. Peter Schmeichel
6. Petr Cech
5. Oliver Kahn
4. Iker Casillas
3. Manuel Neuer
2. Gianluigi Buffon
1. Lev Yashin
Kaynak: Diğer