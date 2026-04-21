21 Nisan 2026 Salı
Fenerbahçe ile Beşiktaş PSG kaptanı Marquinhos'u istiyor

Fenerbahçe ile Beşiktaş PSG kaptanı Marquinhos'u istiyor

Süper Lig’in iki devi Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın, PSG kaptanı Marquinhos için devreye girdiği öne sürüldü. Sezon sonu Fransız devinden ayrılması beklenen Brezilyalı yıldız için şimdiden ön hazırlıklar başladı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş PSG kaptanı Marquinhos'u istiyor - Resim: 1

Fenerbahçe ile Beşiktaş, yaz transfer dönemi öncesi aynı hedefte buluştu. İddialara göre iki kulüp de Paris Saint-Germain kaptanı Marquinhos için nabız yoklamaya başladı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş PSG kaptanı Marquinhos'u istiyor - Resim: 2

PSG AYRILIĞA KAPIYI AÇTI

Fransız basınında yer alan haberlere göre; PSG yönetimi, 31 yaşındaki savunmacının kariyerinde yeni bir sayfa açmak istemesi halinde transferine izin verecek.

Fenerbahçe ile Beşiktaş PSG kaptanı Marquinhos'u istiyor - Resim: 3

BEŞİKTAŞ’TAN İLK HAMLE

Beşiktaş cephesinin son dönemde fırsat transferlerine yöneldiği ve Marquinhos dosyasını yakından takip ettiği iddia edildi.

Siyah-beyazlıların oyuncunun temsilcileriyle görüşerek mali şartları öğrenmeyi planladığı öne sürüldü.

Fenerbahçe ile Beşiktaş PSG kaptanı Marquinhos'u istiyor - Resim: 4

FENERBAHÇE DE LİSTEYE ALDI

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe’nin de Brezilyalı yıldızı transfer listesine eklediği konuşuluyor.

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli, lider karakterli ve üst düzey kariyere sahip bir stoper arayışında olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe ile Beşiktaş PSG kaptanı Marquinhos'u istiyor - Resim: 5

SÜPER LİG’DE DEV REKABET

İki ezeli rakibin aynı oyuncuya yönelmesi transfer piyasasında heyecan yarattı.

Marquinhos gibi dünya çapında bir savunmacının Türkiye ihtimali bile gündeme damga vurdu.

Fenerbahçe ile Beşiktaş PSG kaptanı Marquinhos'u istiyor - Resim: 6

SÖZLEŞME DETAYI BELİRLEYİCİ OLACAK

Deneyimli futbolcunun PSG ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Bu nedenle PSG'nin bonservis beklentisi ve yıldız oyuncunun maaş yükü gibi mali detaylar transferin kaderini belirleyecek en önemli unsurlar olacak.

Fenerbahçe ile Beşiktaş PSG kaptanı Marquinhos'u istiyor - Resim: 7

KAPTANLIK VE TECRÜBE FAKTÖRÜ

Marquinhos, PSG’de uzun yıllardır savunmanın lideri konumunda yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi, Ligue 1 ve milli takım deneyimiyle iki kulübün de savunmasına doğrudan seviye atlatabilecek profil olarak görülüyor.

