Fenerbahçe ile Beşiktaş PSG kaptanı Marquinhos'u istiyor
Süper Lig’in iki devi Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın, PSG kaptanı Marquinhos için devreye girdiği öne sürüldü. Sezon sonu Fransız devinden ayrılması beklenen Brezilyalı yıldız için şimdiden ön hazırlıklar başladı.Furkan Çelik
PSG AYRILIĞA KAPIYI AÇTI
Fransız basınında yer alan haberlere göre; PSG yönetimi, 31 yaşındaki savunmacının kariyerinde yeni bir sayfa açmak istemesi halinde transferine izin verecek.
BEŞİKTAŞ’TAN İLK HAMLE
Beşiktaş cephesinin son dönemde fırsat transferlerine yöneldiği ve Marquinhos dosyasını yakından takip ettiği iddia edildi.
Siyah-beyazlıların oyuncunun temsilcileriyle görüşerek mali şartları öğrenmeyi planladığı öne sürüldü.
FENERBAHÇE DE LİSTEYE ALDI
Savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe’nin de Brezilyalı yıldızı transfer listesine eklediği konuşuluyor.
Sarı-lacivertlilerin tecrübeli, lider karakterli ve üst düzey kariyere sahip bir stoper arayışında olduğu belirtiliyor.
SÜPER LİG’DE DEV REKABET
İki ezeli rakibin aynı oyuncuya yönelmesi transfer piyasasında heyecan yarattı.
Marquinhos gibi dünya çapında bir savunmacının Türkiye ihtimali bile gündeme damga vurdu.
SÖZLEŞME DETAYI BELİRLEYİCİ OLACAK
Deneyimli futbolcunun PSG ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Bu nedenle PSG'nin bonservis beklentisi ve yıldız oyuncunun maaş yükü gibi mali detaylar transferin kaderini belirleyecek en önemli unsurlar olacak.
KAPTANLIK VE TECRÜBE FAKTÖRÜ
Marquinhos, PSG’de uzun yıllardır savunmanın lideri konumunda yer alıyor.
Şampiyonlar Ligi, Ligue 1 ve milli takım deneyimiyle iki kulübün de savunmasına doğrudan seviye atlatabilecek profil olarak görülüyor.