2002 Dünya Kupası’nda üçüncülük yaşayan Yıldıray Baştürk, A Milli Takımımızın Kosova ile oynayacağı kritik mücadele öncesinde A Spor’a konuştu.

YILDIRAY BAŞTÜRK: 'TEK YÜREK BEKLİYORUZ'

Maç öncesi heyecana dikkat çeken Baştürk, “Almanya'da yaşıyorum. Buradaki gurbetçiler ile birlikte biz de tüm Türkiye gibi tek yürek bu maçı bekliyoruz. İnşallah Dünya Kupası'na katılmayı başaracağız akşam.” dedi.

'TEK MAÇ, TELAFİSİ YOK'

Final karşılaşmasının zorluk derecesine değinen deneyimli isim, “Bu maçın şöyle bir sıkıntısı var, tek maç ve telafisi yok. Futbolcular, bu maçlara daha farklı, daha konsantrasyonlu hazırlanıyor. Biraz da heyecan olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

'DÜNYA KUPASI BAMBAŞKA'

Dünya Kupası atmosferine vurgu yapan Baştürk, “Şampiyonlar Ligi finali oynadıktan sonra Dünya Kupası'na gitmiştim. Şampiyonlar Ligi'ni gördükten sonra Dünya Kupası'na gidene kadar en son nokta olduğunu düşünmüştüm. Dünya Kupası daha farklı, o heyecanı yaşamak bambaşka. Şampiyonlar Ligi finalinden daha farklı olduğunu düşünüyorum Dünya Kupası'nın.” dedi.

'İNANILMAZ BİR ATMOSFER VAR'

2002’de Brezilya ile oynanan maça da değinen Baştürk, “Şampiyonlar Ligi finali oynadım ve o sene Leverkusen'de Brezilyalı oyunculara karşı oynadım. O yüzden benim heyecanım biraz daha az olabilir ama Dünya Kupası'nın gerçekten inanılmaz bir atmosferi var. Hazırlıklar çok daha farklı oluyor. Soyunma odasında tabii ki heyecan vardı. Kendine güvenen, her pozisyonda oynayabilecek iki oyuncu vardı. Kendimize güvenip o maça öyle çıkmıştık.” şeklinde konuştu.

'BU JENERASYONA GÜVENİYORUM'

Milli takıma olan inancını dile getiren eski yıldız, “İnşallah Dünya Kupası'na götürecekler bizi çocuklar. Ben çocuklarımıza, bu jenerasyona çok güveniyorum. İnşallah hedefimize kavuşacağız akşam.” dedi.

'MONTELLA DOĞRU BİR SÜREÇ YÖNETİYOR'

Teknik direktör Vincenzo Montella hakkında da değerlendirmelerde bulunan Yıldıray Baştürk, “Montella'nın gerçekten kusursuz milli takım süreci var. Avrupa Şampiyonası'na gittik, orada başarılar elde ettik. Şimdi final maçına çıkacağız. Hoca ve oyuncular arasında iyi bir bağ olduğunu düşünüyorum ve inşallah bu akşam bunu taçlandıracaklar.” ifadelerini kullandı.