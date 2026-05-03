"HOBİ BAHÇELERİNDE 300 MİLYAR LİRALIK RANT DÖNÜYOR"

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, Ankara’daki hobi bahçelerinin sayısının 200 bini aşarak devasa bir ekonomik ranta dönüştüğünü açıkladı. Nefes gazetesinden Mahir Bağış’ın haberine göre tarım arazisi statüsündeki alanların tarımsal faaliyet kılıfıyla konut kullanımına açıldığını belirten Beker, " Tarım arazileri düşük maliyetlerle edinildi, ardından küçük parçalara bölünerek çok daha yüksek bedellerle satıldı ve bu şekilde tarım rantı konut rantına dönüştürüldü. Bu kadar bahçeye izin verilirken elde edilen rantı kim cebine indirdi? Burada 300 milyar TL’nin üzerinde bir rant sağlandı. 300 bin liraya mal ediyor, 10 milyon liraya satıyorlar. Devletin çok büyük kaybı var burada.” Dedi.

"VİLLALARDA AKP’Lİ İSİMLER OTURUYOR"

Beker, hobi bahçesi adı altında inşa edilen lüks yapıların sahiplerine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Bu alanların asıl sorumlusunun geçmişte bu belediyeleri yöneten iktidar olduğunu savunan Beker, villalarda AK Parti’li belediye meclis üyelerinin, eski milletvekillerinin ve emlakçıların oturduğunu söyledi. “Tarım arazisini ranta çevirenlerden hesap sorulması gerek, üç tane domates yetiştirmeye çalışan vatandaştan değil. Önce o villaları yıkın!" dedi.

"GARİBANIN MAĞDURİYETİ GİDERİLMELİ"

Hobi bahçelerinin yayılmasında idarenin izinlerinin ve sağlanan altyapı hizmetlerinin (elektrik, su, doğalgaz) payı olduğunu hatırlatan Beker, olası yıkımlarda vatandaşın mağdur edilmemesi gerektiğini vurguladı. Beker, "Fakir fukara insan 250 metrekare yer almış, sen de izin vermişsin. Eğer bu bahçeleri yıkacaksan, bedelini vatandaşa ödemelisin" dedi.

MECLİS’E ARAŞTIRMA ÖNERGESİ

Sorunun çözümü ve sorumluların tespiti için harekete geçen Beker ve CHP’li milletvekilleri, 29 Nisan’da TBMM’ye araştırma önergesi sundu. Önergede, tarım arazilerinin korunması ile vatandaşın mağduriyeti arasında adil bir denge kurulması ve rantın arkasındaki isimlerin belirlenmesi talep edildi.